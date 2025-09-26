Камерный вечер памяти известного музыканта прошел в Алматы

Память
149
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

В день рождения композитора, автора и исполнителя Дильмурата Мусабекова в алматинском «Музкафе» прошел камерный вечер «Белая дорога». Известный автор и исполнитель шлягеров казахстанской эстрады в эти дни мог бы отметить свой 57-ой день рождения, но концерт, организованный его друзьями и близкими, стал данью памяти и уважения человеку, оставившему яркий след в музыкальной культуре страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Весной прошлого года Дильмурата не стало – болезнь не оставила ему шансов, несмотря на поддержку друзей-музыкантов и почитатели его таланта. Он прошел творческий путь, получив классическое образование в музыкальной школе, Алматинском музыкальном училище имени Чайковского и Государственной консерватории имени Курмангазы и став одним из самых узнаваемых и любимых зрителями авторов и исполнителей современной песни.

Дильмурат Мусабеков работал в Государственном духовом оркестре, основал кавер-группу The Rain, а затем начал сольную карьеру, подарив произведения, которые полюбились тысячам слушателей. В дискографии певца и музыканта альбомы «Просто», «Алма-Ата», «Ты, солнце моей души, бесконечно…», «Рояль Вселенная» и «Белая дорога». Сейчас готовится пятый, посмертный, альбом автора.

На вечер «Белая дорога» собрались друзья, близкие и поклонники музыканта. Вместе они организовали не просто концерт, а воспроизвели хронику живых воспоминаний. Прозвучали песни Дильмурата в исполнении коллег, были рассказаны истории создания известных композиций, на экране появлялись редкие фото и видео из личного архива музыканта. Встреча получилась теплой и душевной, как это всегда случалось в близком кругу людей, объединенных музыкой.

В концерте приняли участие известные авторы и исполнители: Ерлан Кокеев, Олжас Байканов, Руслан Тохтахунов, Адиль Чекилов, Дуэт L, Дильназ Ахмадиева, Марсель, Мухтар Сунатов, Абай, Темирлан Тулегенов, Алияр Отетлеу, BENAZIR, Сырым Енсепов, Женис, Eyelish, Дильбара и другие, для кого Дильмурат остался в памяти тонко чувствующим, глубоким, стильным музыкантов и искренним, умеющим дружить человеком.

#музыка #память #композитор #вечер

