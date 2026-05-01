Краевед по велению души

В нынешнем году исполняется 125 лет со дня его рождения. Он стал основателем двух краеведческих музеев – Акмолинского и Карагандинского. Что касается второго, то тот был открыт в 1937 году. Леонид Семенов стал его первым руководителем, но при этом не ограничивался только музейной работой. У него была душа исследователя. Леонид Федорович ездил в экспедиции, занимался археологическими раскопками, собирал экспонаты, делал фотографии, составлял каталоги, писал научные труды. Часть из них представили в рамках тематической экспозиции в краеведческом музее.

– Леонид Семенов – это человек огромной энергии, энтузиазма и учености. Он одним из первых начал писать историю карагандинского региона, причем занимался этим профессионально, – отмечает директор областного историко-краеведческого музея Ержан Нурмаганбетов. – Особенно Леонида Федоровича занимала история Каркаралинска. Почему? Потому что это, во-первых, один из старейших городов Казахстана. А во-вторых, потому что здесь очень много археологических памятников, особенно относящихся к эпохе бронзы. Они на тот момент были слабо изучены.

Краевед приехал в Караганду в самый разгар сталинских репрессий. К счастью, в лагерные застенки Леонид Семенов не попал, хотя недоброжелатели строчили на него кляузы. В его биографии было к чему придраться. Леонид Федорович не имел рабоче-крестьянского происхождения. Он выходец из купеческой семьи, к тому же во время Гражданской войны был насильно мобилизован в Белую армию.

– Из-за политических преследований деду жилось несладко. Последний донос на него был написан в 1956 году, – рассказывает внучка краеведа Анна Семенова. – Можно сказать, что он сам себя сослал в Караганду. К счастью, потом преследования прекратились. Только в Караганде он смог вздохнуть свободнее и спокойно заниматься любимым делом.

Леонид Семенов окружал себя единомышленниками. Он дружил и переписывался с такими именитыми археологами, как Евгения Агеева, Мир Кадырбаев и Алькей Маргулан. Общался со ссыльными художникам, которые помогали ему оформлять музейные витрины. Один из ценнейших экспонатов, который достался краеведу, – кольчуга старшего султана Акмолинского округа Коныркульжи Кудаймендина, жившего в XIX веке. Этот раритет хранится в карагандинском музее, что вызывает некоторую досаду у кокшетауских хранителей истории.