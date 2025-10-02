Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Организатором преступной схемы оказалась 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района. Именно она разыскивала иностранных граждан, прибывших на территорию Казахстана.

Предприимчивая дама предлагала приезжим помощь в оформлении разрешения на временное пребывание, временной прописки или получении вида на жительство. У нее были и свои помощники: в состав группы входили и другие люди. За свои услуги они брали с иностранцев от 40 тысяч тенге до 2 миллионов тенге. Сумма зависела от требуемых поддельных документов.

В процессе следственных мероприятий оперативники изъяли вещественные доказательства: документы, печати и справки.

По факту незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Устанавливаются эпизоды противоправной деятельности группы, проводятся необходимые следственные мероприятия.