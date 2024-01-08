Канал по контрабанде наркотиков из США пресекли в Казахстане

Более года шло досудебное расследование Агентства по финмониторингу (АФМ) по факту незаконного перемещения наркотиков через госграницу
Департамент АФМ по городу Алматы объявил о завершении досудебного расследования в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения через госграницу наркотиков в особо крупном размере, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Напомним, в октябре 2022 года житель Алматы был задержан при получении почтовых отправлений из США. У него обнаружены и изъяты наркотические вещества: марихуана весом в 649 граммов и гашиш - 676 граммов.
Установлена группа лиц, которая занималась незаконным перемещением через госграницу наркотиков и сбытом через мессенджер Telegram.
"У них также обнаружены и изъяты наркотические вещества: марихуана 705 г и гашиш 1 266 г Приговором суда семеро виновных лиц осуждены от 3 до 16,5 лет лишения свободы.
Таким образом, в результате предпринятых мер агентством пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в РК и нескольких Telegram-каналов по сбыту наркотических средств на территории Алматы", подытожили в АФМ.