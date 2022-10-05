Наркотики отправляли по почте из США в Алматы

Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресекли контрабанду наркотиков в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz.

"В городе Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки, после получения почтовых отправлений из США, были задержаны жители Алматы, у которых обнаружены и изъяты "марихуана" весом 648,98 гр и "гашиш" весом 675,65 гр", - проинформировали в АФМ.

Задержанные планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram, отметили в агентстве.

В ходе обыска найдены электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки.

Проводится расследование, подозреваемые водворены в ИВС.

Иная информация в порядке статья 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается, добавили в АФМ.