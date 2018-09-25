​Капля город оросит

В связи со сложностями с поливом, которые нередко возникают в этом засушливом регионе, специалисты местного исполнительного органа планируют внедрить в областном центре Мангистау подпочвенное капельное орошение. Дорогостоящую систему намечено поэтапно смонтировать по периметру жилых микрорайонов – вдоль главных дорог. Охватить весь город этой современной технологией полива удастся не ранее чем через несколько лет.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Кайрат Акыбаев, отечественная компания «КазКаучук», специализирующаяся на производстве систем подпочвенного капельного орошения, уже готова к сотрудничеству. Однако расчеты показывают: для внедрения технологии во всем городе сразу необходимы колоссальные расходы, которые бюджету не под силу.

– Ориентировочная стоимость размещения системы подпочвенного капельного орошения зеленых насаждений на 1 километр составляет 90 миллионов тенге. На один микрорайон, периметр которого равен примерно 4 километрам, необходимо около 360 миллионов тенге. В год мы можем позволить себе оснастить централизованным поливом максимум 4 микрорайона, – поясняет Кайрат Акыбаев.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, ориентировочная стоимость которой составит 10–15 млн тенге. Подробно вопрос будет рассмотрен на октябрьском заседании местного исполнительного органа по уточнению городского бюджета на следующий год.

Согласно планам акимата Актау внедрение современной сис­темы полива будет начато со старых городских микрорайонов.