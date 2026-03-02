Синоптики «Казгидромета» прогнозируют, что первая неделя марта начнется со сложными метеоусловиями, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, под влиянием северо-западного циклона на большей части территории Казахстана ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед.

4-го марта на юге, юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки (преимущественно в виде дождя).

По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман и постепенное повышение температуры воздуха.