Капризы весны: резкая смена погоды ожидается в республике
Синоптики «Казгидромета» прогнозируют, что первая неделя марта начнется со сложными метеоусловиями, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, под влиянием северо-западного циклона на большей части территории Казахстана ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед.
4-го марта на юге, юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки (преимущественно в виде дождя).
По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман и постепенное повышение температуры воздуха.