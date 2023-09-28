Авария на ТЭЦ-3 оставила карагандинцев без электричества

Авария произошла на ТЭЦ-3 в Караганде, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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"Произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов без электроснабжения также уточняется", – говорится в сообщении.

Между тем в Telegram-канале "Вечерняя Караганда" сообщается, что без электричества остался весь город.