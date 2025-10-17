Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полицию Караганды обратилась 53-летняя жительница города, ставшая жертвой мошеннических действий со стороны владелицы туристического агентства. Женщина передала турагенту 900 тысяч тенге за организацию поездки, однако долгожданный отпуск так и не состоялся, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование. В ходе следствия выяснилось, что пострадавших гораздо больше — в полицию поступило еще 34 аналогичных заявления от клиентов этого же агентства.

Подозреваемая заявила, что не смогла выполнить обязательства из-за резкого скачка курса валют, что якобы привело к финансовым трудностям. Однако общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил почти 52 млн тенге.

В настоящее время подозреваемая взята под стражу.