Еще 10 тысяч частных домов подключат к газу в Карагандинской области

Энергетика
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В Караганде продолжается газификация. В скором времени в городе появится возможность подключить к газу ещё почти 10 тысяч частных домов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Карагандинской области

— В этом году запускаем четвёртый и пятый комплексы, — говорит руководитель отдела строительства города Мурат Камалиев. — По четвёртому ожидаем примерно две тысячи абонентов, по пятому — ещё две тысячи. После корректировки проектной документации шестой комплекс сможет охватить до шести тысяч домов. Мы работаем поэтапно. Завершив один участок, переходим к следующему. Просим жителей запастись терпением.

Проект газификации Караганды реализуется за счёт республиканского бюджета. Подрядчик — ТОО «МБК Құрылыс». Как рассказал директор по строительству компании Абай Алькеев, все работы идут по графику.

— На четвёртом комплексе (Михайловка — Фёдоровка) выполнено более 60% работ. На пятом — 95%, сейчас идут пусконаладка и опрессовка, — говорит Абай Алькеев. — Мы стараемся поддерживать отечественных производителей. Основная часть материалов закупается в Караганде. В основном это стальные и полиэтиленовые трубы. Оборудование, которое здесь не выпускается, покупаем в Уральске и Шымкенте. Стальные трубы используются при прокладке магистральных трубопроводов высокого давления.

Прокладка труб идёт как наземным способом, так и методом горизонтально направленного бурения, чтобы не повредить дорожное полотно. Вся необходимая техника у подрядчика есть. Работы на четвёртом пусковом комплексе (Фёдоровка — Большая Михайловка) планируют завершить в конце года. Пятый комплекс (район Старого аэропорта) подрядчик намерен сдать в конце августа. А вот на шестом комплексе («Кунгей» и «Таугуль») масштабные работы начнутся ближе к осени. Идёт корректировка проектной документации, так как с начала газификации появилось около 1500 новых домов.

Для удобства жителей работает госпрограмма подключения домов к центральному газоснабжению через Центр модернизации жилищного фонда.

— Предусмотрена рассрочка на пять лет, без первоначального взноса, — отметил заместитель директора Центра модернизации жилищного фонда Алибек Аденов. — Сумма подключения на сегодняшний день не превышает миллиона тенге, а ежемесячный платёж — в среднем до 18 500 тенге. Подрядчик получает оплату только после подписания акта приёмки самим владельцем дома, что гарантирует качественную установку.

По словам Алибека Аденова, в этом году по программе уже подключено свыше 300 домов. К началу отопительного сезона это число вырастет. В следующем году планируется охватить не менее 500 семей.

Семья Гульзии Бошановой одна из тех, кто воспользовался программой.

— В прошлом году подключение обошлось нам в 860 тысяч тенге, — рассказывает хозяйка. — Платим 14 500 в месяц. За год израсходовали газа на 76 тысяч тенге — это гораздо выгоднее угля. А главное — в доме чисто и безопасно: датчик утечки газа сразу перекроет подачу, если что-то не так.

После завершения первого этапа газификации в Караганде планируют приступить ко второй очереди — ЖБИ, посёлок Финский и Пришахтинск. Проект охватит 246 улиц и более 15 тысяч домов.

#Карагандинская область #газ #доступ

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