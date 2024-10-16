Карагандинские артисты выступили на «Русской сцене»

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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Труппа Карагандинского драматического театра им. К. С. Станиславского недавно вернулась из Махачкалы, где проходил VIII международный фестиваль «Русская сцена».

фото Карагандинского драмтеатра им. К. Станиславского

Актеры привезли домой золоченую статуэтку и диплом за успешное выступление. Участие в празднике теат­рального искусства воодушевило карагандинцев. Они представили зарубежной пуб­лике свою работу, обменялись опытом с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Перми, Саратова, Назрани и Баку.

– Более восьмидесяти теат­ров подали заявку на участие в фестивале «Русская сцена». Организаторы нас выбрали и пригласили в Дагестан, – говорит художественный руководитель театра Рача Махатаев. – Мы выбрали спектакль по пьесе Островского «Доходное место». Это свежий спектакль, мы его еще никуда не возили, в отличие, например, от «Смерти Тарелкина».

В Махачкале карагандинцев приняли тепло и доброжелательно, они были единственными представителями Казахстана. Примечательно, что принимающая сторона самостоятельно изготовила для них декорации.

Фестиваль не предполагал соревновательного момента: не было ни номинаций, ни наград для отличившихся мастерством актеров. Главное для его участников – это попробовать себя на новой площадке, пообщаться с коллегами и услышать мнение театральных критиков. Последнее особенно важно, ведь профессионалы могут сделать глубокий анализ постановки, указав на ее сильные и слабые стороны.

– Встреча с критиками у нас была на следующий день после показа, – рассказывает актриса Дина Семененко, сыгравшая вдову коллежского асессора Кукушкину. – Приятно было, что критики восприняли наш спектакль именно так, как нам хотелось. Они поблагодарили нас за то, что мы не сократили пьесу и четко, без искажений отразили мысль Островского. Члены жюри усмотрели в нашей постановке мотивы Чехова и Достоевского. А почему бы нет? Они действительно читаются как бы между строк.

#театр #фестиваль #артисты

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