Караван из тысячи одногорбых верблюдов, прошедший один километр в селе Курты Илийского района 20 сентября, официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматинской области

Сертификат о мировом достижении вручил представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард-Уильям Стэннинг, отметив уникальность казахстанского рекорда: «Это особенный случай. В других странах обычно собирают животных от разных владельцев — у одного человека, например, четыре верблюда, у другого два. А здесь весь караван принадлежит одному хозяину — это делает рекорд по-настоящему уникальным. Казахстан произвёл на меня огромное впечатление, и теперь я хочу вернуться сюда не только по работе, но и как турист».

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что признание мирового рекорда — важное событие не только для региона, но и для всей страны: «Подтверждение рекорда — это признание нашего культурного наследия и национального духа. Караван из тысячи верблюдов объединил людей и стал символом уважения к традициям казахского народа».

Директор ТОО «Даулет-Бекет» Сыдык Даулетов, инициатор и владелец каравана, рассказал, что подготовка к проекту заняла около полугода: «Верблюды привыкли к свободе, собрать их вместе было непросто. Но мы доказали, что даже невозможное реально, если есть цель и вера. В будущем планируем провести фестиваль шубата — людям не хватает таких событий, где оживают наши традиции».