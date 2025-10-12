Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Культура
14

Караван из тысячи одногорбых верблюдов, прошедший один километр в селе Курты Илийского района 20 сентября, официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматинской области

Сертификат о мировом достижении вручил представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард-Уильям Стэннинг, отметив уникальность казахстанского рекорда: «Это особенный случай. В других странах обычно собирают животных от разных владельцев — у одного человека, например, четыре верблюда, у другого два. А здесь весь караван принадлежит одному хозяину — это делает рекорд по-настоящему уникальным. Казахстан произвёл на меня огромное впечатление, и теперь я хочу вернуться сюда не только по работе, но и как турист».

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что признание мирового рекорда — важное событие не только для региона, но и для всей страны: «Подтверждение рекорда — это признание нашего культурного наследия и национального духа. Караван из тысячи верблюдов объединил людей и стал символом уважения к традициям казахского народа».

Директор ТОО «Даулет-Бекет» Сыдык Даулетов, инициатор и владелец каравана, рассказал, что подготовка к проекту заняла около полугода: «Верблюды привыкли к свободе, собрать их вместе было непросто. Но мы доказали, что даже невозможное реально, если есть цель и вера. В будущем планируем провести фестиваль шубата — людям не хватает таких событий, где оживают наши традиции».

#рекорд #верблюды #караван

Популярное

Все
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Умерла Дайан Китон
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Мирный договор о Газе подпишут 13 октября в Египте без ХАМАС
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
За пловом и природой – в Таджикистан
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Третий стадион по стандарту УЕФА открылся в Казахстане
Стекольный завод запущен в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

В ВКО стартовали Дни культуры города Риддера
Выставку «Шедевры искусства Казахстана» представили в Треть…
Премьера, поздравления, овации
Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в культурно-гум…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]