Карим Масимов проинспектировал аэропорт Алматы

Премьер-Министр Карим Масимов в ходе рабочего визита в Алматы проверил систему безопасности аэропорта, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на pm.kz.
"Безопасность и антитеррористическая защищенность объектов транспорта в Казахстане находятся под особым контролем Главы государства и Премьер-Министра. О необходимости обеспечения и усиления мер безопасности в местах массового скопления людей Президент РК Нурсултан Назарбаев говорил на заседаниях Совбеза", – отмечается в сообщении.
Об инженерно-техническом состоянии и антитеррористической защищенности воздушной гавани мегаполиса Премьер-Министру доложил президент АО "Международный аэропорт города Алматы" Айбол Бекмухамбетов. Вместе с тем директор Южного регионального филиала АО "Вокзал-Сервис" Эрик Шинтеков и руководитель ТОО "Международный автовокзал Сайран" Ерлан Абильдаев ознакомили Карима Масимова с системой безопасности, действующей на железнодорожных и автовокзалах города.
Напомним, на июньском заседании Правительства Карим Масимов предупредил акимов областей и городов о том, что в ходе рабочих поездок будет лично инспектировать системы досмотра аэропортов и вокзалов. В этом списке транспортные ворота Алматы находятся на особом счету после теракта, совершенного преступником-одиночкой.
Глава Правительства также осмотрел производственные площадки СЭЗ "Парк инновационных технологий".
"Развитие экономики будущего определено одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Казахстана. Частью решения этой задачи является создание комфортных условий для инвесторов, в том числе налоговых, через развитие специальных экономических зон. Парк инновационных технологий (ПИТ) города Алматы выполняет важную государственную задачу по формированию наукоемкой экономики и производств", – говорится в сообщении.
О развитии технопарка Премьер-Министру доложил генеральный директор АКФ "ПИТ" Санжар Кеттебеков.
На сегодня в СЭЗ ПИТ работают 145 компаний и производят более 500 наименований продукции и услуг, из них 14 компаний с иностранным участием (Россия, Южная Корея, Израиль, Китай, Германия, Италия) и 35 компаний, работающих по принципу экстерриториальности.
Порядка 60% всех проектов ПИТ реализуются в направлении инфокоммуникационных технологий, остальные 40% приходятся на нефтегазовый сектор, область приборостроения, решают задачи энергоэффективности.