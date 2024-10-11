Карин ознакомился с работой Центрального госархива

Директор Сабит Шилдебай рассказал о режиме хранения и учете архивных документов

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Государственный советник Ерлан Карин в рамках рабочей поездки в Алматы ознакомился с деятельностью Центрального государственного архива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Ерлан Карин сообщил, что в рамках утвержденного правительством Комплексного плана мероприятий по реализации проекта «Архив-2025» на 2020–2025 годы проведена большая работа, в том числе масштабная оцифровка уникальных архивных документов, касающихся истории Казахстана.

Директор Центрального госархива Сабит Шилдебай рассказал о режиме хранения и учете архивных документов. Он отметил, что за более чем столетнюю историю функционирования Госархивом собран фонд особо ценных документов и материалов.

Госсоветник обратил внимание на то, что развитие архивной системы страны является одним из приоритетов государственной политики.