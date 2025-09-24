Идея музыкального подарка родилась еще полгода назад. Песню выбрали сразу – «Гүл Алматы» написал Александр Зацепин много лет назад к кинофильму «Ангел в тюбетейке», и изначально ее исполнил народный артист Советского Союза Ермек Серкебаев. Позднее песня вновь стала популярной благодаря Батырхану Шукенову. Именно это произведение больше всего подходит ко Дню Алматы и является призна­нием в любви к городу, говорят режиссеры Аида Аблаева и Рина Наумова.

Съемки нового трека прошли 7 сентября. Главная локация – сквер вокруг Казахского национального театра оперы и балета им. Абая. Артисты в кадре не пересекаются, каждый исполняет свою версию аранжировки трека. Им аккомпанируют музыканты и сам город.

– Алматы здесь – не просто локация, а нечто большее, я бы сказала, самостоятельный герой. Нам хотелось выразить любовь к его улицам, жителям, поэтому в кадрах не только парки и скверы, но и люди, – поделилась Рина Наумова.

Клип снят при поддержке Kaspi.kz. Год назад самая инновационная технологическая компания стала генеральным партнером OYU. Совместная работа – клип Nauryz Special – была подарена казахстанцам в праздник Наурыз. Теперь пришла очередь Дня города Алматы.

– Для нас очень ценна поддержка Kaspi.kz, потому что благодаря таким партнерам удается полностью раскрыть свои идеи. Важно, что такие большие бренды, которые на слуху, которыми пользуется каждый человек, присоединяются к нашему желанию сказать спасибо любимому городу. Таким образом Kaspi.kz тоже выражает любовь к Алматы и его жителям, – подчеркнула Аида Аблаева.

– Жизнь успешных компаний и бизнесменов немыслима без проявления любви к своей стране, – уверена Роза Рымбаева. – Этот проект – тоже их выражение чувств к своем городу. Они организуют съемки, концерты для жителей и гостей города, и мы, певцы, от души в этом участвуем!

Несколько съемочных групп снимали в разных уголках главной локации. Клип открывает Orynkhan на фоне просыпающегося на рассвете города. Здесь легко, тепло и живо...

– У нас все получилось на высоком уровне, мы сделали качественную работу! – признается Orynkhan. – Эта история попадет в Интернет и останется навсегда. Ее смогут слушать и через 10, и через 50 лет. Это своего рода архив. И я рад, что участвую в его создании.

Далее исполнение подхватывает M’DEE, который общается с музыкантами, поет в автобусе, прогуливается по дороге. Популярный исполнитель тоже считает помощь Kaspi таким проектам безусловным плюсом для творческой среды нашей страны.

– С Алматы связана большая часть моего творчества, так или иначе я чувствую себя самым что ни есть алматинцем, – признается музыкант. – Люб­лю этот город всем сердцем, поэтому принять участие в таком проекте для меня большая честь. Тем более что песня «Гүл Алматы» – одна из тех, что сделала меня музыкантом и привила любовь к музыке. Поэтому я только рад, что такие проекты появляются, и думаю, их будет еще больше.

У ролика грандиозный финал в исполнении Розы Рымбаевой. Она исполняет трек в окружении большого количества музыкантов и хористов. Для этой сцены даже была придумана и воплощена в реальность огромная клумба с пятью тысячами тюльпанов.

– Эту песню в свое время исполнял великий Ермек Серкебаев, после него повторил в своей интерпретации гениальный Батырхан Шукенов. После таких исполнителей, конечно, мне нелегко, но я пою по-своему, от всего сердца, исходя из моих природных данных, – отмечает Роза Рымбаева. – Алматы – моя первая любовь, главный для меня город, где я состоялась как певица, где живу и пою ровно полвека. И я не мыслю мое становление и творческую жизнь без Алматы.

Клип получился красивый и душевный, его уже можно посмотреть на каналах YouTube,Kaspi.kz и OYU

https:⁄⁄www.youtube.com⁄watch?v=0lLnTMIB7RY