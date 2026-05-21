Эхо тюркских танцев

Статьи,Творчество
Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

Воспитанники хореографических школ приняли участие в VII международном фестивале «Өрлеу»

фото организаторов

Сплав поэзии и хореографии

Впервые «Өрлеу» как проект по поддержке молодых талантов заявил о себе в 2008 году, его инициаторами стали Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева и Евразийский фонд культуры. За эти годы фестиваль превратился в своеобразную лабораторию для обмена опытом и поиска новых решений в современной хореографии.

– Седьмой фестиваль проходит в год 90-летия Олжаса Сулейменова, идеи которого, обращенные к исторической памяти и диалогу культур, получили отражение в концепции фестиваля. Если слово сохраняет память в звуке и смысле, то танец передает ее через ритм, жест и пластику. В движении звучит та же интонация времени, тот же культурный код, который объединяет народы, – говорит директор Алматинского хореогра­фического училища им. А. Селезнева заслуженный деятель РК Ая Калиева.

Фестиваль открылся приветствием Олжаса Сулейменова, которое начиналось его стихами:

«...Мы уходим на поиски древних

знаков.

Повстречаем их на дорогах разных,

растворенные в формах древ и злаков,

в фигурах гор, в морях и пазлах,

отпечатаны в лицах людских

и в пальцах,

в извивах египетских, в индских

танцах,

очертания символа явлены в слове...»

«Эти стихи я написал в юности. Для нас, людей искусства, главный результат творчества – человек, который, читая или слушая тебя, преображается вместе с тобой. Я часто говорил, что культура – это не только музыка и танцы, но понимаю, что и в них выражается культура народов и их история. С древности искусство являлось образным толкованием первых божественных знаков и продолжалось в письме, формах предметов, архитектуре, музыке, танцах. Мы видим, что тюркская составляющая мировой культуры по-настоящему только открывается нам в науке и литературе. А сейчас она выражается в таком коллективном произведении, как международный фестиваль «Өрлеу», посвященный в 2026 году теме «Эхо тюркских танцев», – сказал в своем видеообращении директор Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжас Сулейменов.

Фестиваль постоянно расширяет свои границы – его участниками в этом году стали воспитанники девяти хореографических училищ из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Туркменистана, Российской Федерации. Каждое учебное заведение представило авторскую методическую модель работы с национальным материалом – от фольклорной основы до сценической академической формы.

Открывая фестиваль, президент ­Евразийского фонда культуры Ерулан ­Канапьянов отметил, что впервые тюркские танцы заняли достойное место в программе фестиваля.

– Без них палитра мирового танцевального искусства была бы гораздо беднее, – считает он.

Ерулан Канапьянов подарил участникам фестиваля альбом с портретами Олжаса Сулейменова, выполненными художниками разных стран с дарственной подписью поэта.

Казахский модерн

Как подчеркивали участники фестиваля, его тема – «Эхо тюркских танцев» – была обращена к идее исторической памяти и культурной взаимосвязанности народов тюркского мира. Что же касается Олжаса Сулейменова, то для них он – хранитель глубинных связей цивилизаций и носитель историческо­го кода.

Говоря о сплаве поэзии Сулейменова и балета, председатель Союза хореографов Казахстана заслуженный деятель РК Людмила Ли вспомнила, как на сцене ГАТОБ им. Абая была представлена обновленная версия легендарного балета «Фрески» на музыку Тимура ­Мынбаева в хореографии народного артиста РК Заурбека Райбаева и сценографии народного художника Казахской ССР ­Евгения Сидоркина.

В основу балета была положена поэма «Глиняная книга» Олжаса Сулейменова, повествующая о временах отдаленных, дошедших до нас в виде легенд и сказаний. Людмила Ли, тогда солистка театра, исполняла в нем партию степной невесты.

– Премьерный показ спектакля состоялся в Ленинграде в 1981 году на сцене Малого театра оперы и балета, где в то время гастролировал наш театр. Тогда балет «Фрески» буквально взорвал культурное сообщество всего Союзного пространства, сломав все театральные устои, сокрушив привычное представление о том, каким может быть современный балет, – рассказывает Людмила Ли. – В главных партиях блистали такие выдающиеся исполнители, как Рамазан Бапов, Майра Кадырова, Александр Медведев, Эдуард Мальбеков, Дюсембек Накипов. Балет был поставлен в форме фресок. Наши зрители знают, что такое национальные танцы, а здесь они были поставлены на пуанты. ­Зауру Мулдагалиевичу удалось передать эту национальную колористику через необычный музыкальный материал. «Фрески» – сплав неоклассики с национальным искусством танца. Тогда это было новаторством.

Как показали выступления молодых исполнителей в гала-концерте фестиваля, они продолжают эти традиции, соединяя хореографию с красотой поэтических степных строк.

– Фестиваль «Өрлеу» предоставил нам возможность увидеть на сцене многооб­разие танцевальных традиций представителей разных стран тюркского мира. Это и есть объединение и продолжение международных отношений в сфере культуры, что для нас очень важно. Русская хореографи­ческая школа тоже несет в себе отголоски степных напевов, ведь в основе каждой хореогра­фии проявляются национальные черты, а так как в России проживают более 130 национальностей, отсюда и многоцветие хореографии русской школы, – считает генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов заслуженный деятель искусств РФ ­Сергей Усанов.

Среди прошедших в рамках фестиваля мастер-классов «Тюркские танцы: мост между прошлым и будущим» особо бы хотелось отметить хореографа Шоко Тамаи (Япония⁄США), который впервые представил в нашей стране оригинальный синтез восточной философии и современной пластики.

По итогам круглого стола была принята резолюция VII международного фестиваля хореографических учебных заведений «Өрлеу. Эхо тюркских танцев». В ней, в частности, было отмечено, что программа охватила широкий спектр национальных хореографических традиций и их современных интерпретаций, были раскрыты особенности хореографических традиций азербайджанского, казахского, узбекского (ферганский стиль), кыргызского, башкирского, якутского танцев, а также танец культуры айнов (Япония).

Эксперты отметили высокую содержательную и практическую значимость проведенных мастер-классов, ставших важной площадкой для глубокого погружения в национальные особеннос­ти народной хореографии, где каждое движение, жест и мимическая деталь несут не только эстетическую функцию, но и глубокую смысловую нагрузку, отражая историческую память, мировоззрение, уклад жизни и духовные ценности народа.

В ходе профессионального диалога обозначены направления дальнейшего развития системы подготовки специалистов в области народного танца, включая синтез классической школы и национальных танцевальных традиций, обеспечивающий целостность профессиональной подготовки и расширение художественно-выразительных возможностей исполнителей.

