В руках таразской мастерицы Гульмиры Тохабаевой эти материалы превращаются в миниатюрные произведения искусства. На камнях появляются горные пейзажи и степные дороги, а шерсть постепенно превращается в сложные войлочные панно или маленькие картины, наполненные теплом души и дыханием родной земли. Но самое удивительное то, что к этому делу женщина пришла уже после выхода на пенсию, когда наконец-то появилась возможность заняться тем, о чем мечтала с детства.

– С детства я любила рисовать, пробовала вышивать, вязать и плести. Меня всегда тянуло к чему-то красивому и созданному своими руками. Но жизнь складывалась так, что развиваться серьезно в этом направлении не получалось, – говорит Гульмира Омырхановна.

Свыше 35 лет она трудилась инженером на железной дороге, параллельно 18 лет занималась профсоюзной деятельностью. Работа нравилась, но ее душа все равно тянулась к творчеству. После выхода на пенсию Гульмира Тохабаева пыталась писать на бумаге и холсте. Но ей казалось, что все это не те материалы, с которыми хотелось работать. И тогда пришла мысль рисовать на... камнях. Она начала собирать их, очищать, а затем пробовала на них рисовать сначала гуашью, затем акрилом, а позже и масляными красками.

Свой первый расписанный камень она помнит до сих пор. Он нашелся совершенно случайно – во дворе дома. Камень был светлый, слегка шероховатый. Со временем на нем появился африканский пейзаж со слоном. На тот момент автору хотелось чего-то необычного, и энергия, накопленная годами, вылилась в необычный для казахской степи сюжет.

– Тогда я поняла одну важную вещь: для рисунка нужны гладкие речные камни, которые словно сами просятся стать маленькими картинами. Благо, сегодня в Интернете можно найти уроки рисования и советы по выбору материалов и технике исполнения, – рассказывает Гульмира Тохабаева.

Сегодня она продолжает собирать камни, но уже на берегах реки Талас. Это отшлифованные водой, гладкие, теплые на ощупь экземпляры. Каждый из них имеет свой характер, считает моя собеседница.

– Думаю, камни с берегов Таласа обладают особой силой. Может быть, даже сак­ральной энергией нашей земли. Я лишь добавляю к этому свою любовь к творчеству и тепло души, – говорит женщина.

Со временем у мастерицы появились любимые темы. Больше всего Гульмира Омырхановна предпочитает рисовать природу – горные вершины, степные просторы, тихие закаты, поля тюльпанов. В ее миниатюрных картинах можно увидеть казахскую юрту, орнаменты, сцены традиционного быта, петроглифы и балбалы. Иногда это может быть просто небольшой пейзаж – кусочек степи, небо, уходящая вдаль дорога...

Иногда жизненные обстоятельства сами подсказывают новые идеи. Однажды Гульмиру Омырхановну пригласили на празднование Наурыза в Астану. Женщина решила взять с собой свои работы – около 70 расписанных камней разных размеров. Они едва поместились в два чемодана, которые оказались практически неподъемными.

– Было очень тяжело их везти, – вспоминает с улыбкой моя собеседница. – И тогда пришла мысль: а что если перенести эти рисунки на другой материал – легкий, но в то же время с особым значением?

В то время она как раз начала осваи­вать валяние шерсти. Это был 2022 год – символичный для Тараза, получившего тогда статус города ремесленников. Так и появился в ее творчестве второй материал – войлок. Работа с ним позволила объединить ее навыки рукоделия и изобразительного искусства. Сегодня Гульмира Тохабаева создает изделия в смешанной технике – сухое и мокрое валяние органично сочетается с ручной вышивкой.

– Шерсть – очень благодарный материал. Она легкая, теплая, живая. С ней работать намного проще, чем с холстом. Да и перейти с камня на войлок оказалось несложно. Даже появился простор для фантазии. Но, если честно, мне нравятся оба материала, и выбрать, какой из них лучше, не могу, каждый по-своему интересен и уникален, – признается она.

Процесс создания одной работы – будь то на камне или войлоке – довольно трудоемкий. К примеру, на роспись одного камня уходит от двух до семи дней. А вот картина из войлока может рождаться месяцами. Все зависит от сюжета и настроения. Каждый день ремесленница смотрит на картину по-разному. Именно по этой причине она редко работает непрерывно. Картина может ждать – день, неделю, а иногда и дольше.

– Когда работа заканчивается, приходит особое чувство огромного удовлетворения. Настоящий взрыв эмоций. И сразу появляется желание начать что-то новое, – говорит ремесленница.

Сегодня Гульмира Тохабаева является членом областного общественного объединения ремесленников Qoloner-Taraz, участвует в выставках, ярмарках, фестивалях, проводит мастер-классы.

Несмотря на признание, сама мастерица относится к своему делу очень скромно, говоря, что ее занятие – только хобби. На самом деле ее работы – это штучный товар. Интересно, что чаще всего их покупают иностранцы, которые видят ее произведения в популярных социальных сетях.

Но, пожалуй, настоящая ценность ее творчества совсем не в продажах. В маленьких камнях с берегов Таласа и в теплых войлочных картинах есть нечто большее. В них – степной ветер, мягкий свет закатов, терпеливый труд рук и тихая радость творчества. А еще – прос­тая и вдохновляющая история о том, что мечты могут ждать много лет и все равно однажды обязательно сбываются.