Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане

Kaspi.kz в четвертый раз занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2021.
«Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру, что вы с нами! — прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. — Уже более 10 миллионов казахстанцев пользуются полюбившимся всем суперприложением Kaspi.kz. Наша команда активно развивает интернет-магазин на Kaspi.kz, в ассортименте которого уже более 1 миллиона самых разнообразных товаров. Большинство наших партнеров – это компании малого и среднего бизнеса. С одной стороны, мы предоставляем возможность нашим любимым клиентам делать выгодные покупки. С другой, помогаем партнерам увеличивать продажи, развивать бизнес и вместе с нами вносить свой вклад в рост экономики Казахстана».
Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляют деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Это регулярный рейтинг казахстанских интернет компаний по объему выручки от онлайн-продаж.
По данным еще одного исследования, которое провели международная компания PwC и Ассоциация Цифровой Казахстан, рынок электронной коммерции в Казахстане динамично развивается и в 1 полугодии 2021 года вырос на 116%, составив 426 миллиардов тенге. При этом покупатели все чаще предпочитают делать покупки в маркетплейсах, на которых представлены товары от большого количества компаний.
По мнению авторов исследования, такие торговые площадки и маркетплейсы, как Kaspi.kz предоставляют преимущества не только для покупателей, но и создают новые возможности роста для казахстанских компаний. Подключение к маркетплейсам дает доступ малому и среднему бизнесу к самым современных технологиям, новым онлайн каналам продаж, большой клиентской базе, доставке и рекламе.
Наша страна намерена стать одним из мировых центров в сфере мотогонок
В Марокко завершился клубный чемпионат мира, триумфатором которого оказался победитель европейской Лиги чемпионов
Соцсети описывают всевозможные техники, выполняя которые можно привлечь удачу. Многие из этих «инструментов» казахи активно практиковали в прошлом. В этом – исконная народная мудрость
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Командир звена авиационной эскадрильи майор Николай Кириллов один из первых кто освоил казахстанские беспилотники
Свыше 200 тенге – такая разница в цене за десяток яиц наблюдается в разных торговых точках Павлодара. Самый доступный товар – на фермерском рынке «Жайляу»
Недорогой лук завезли в магазины Улытау и Кызылординской области
Посевная боль. Как удержать снег на полях, чтобы получить богатый урожай?
В Костанае исчезают мемориальные доски. Кто и как их должен искать, законом не регламентировано
Они не прошли мимо чужой беды, а сразу бросились на помощь и спасли людей, рискуя собственной жизнью
Смогут ли казахстанцы продолжить учебу в пострадавшей от землетрясения Турции?
Штрафы на сумму свыше миллиона тенге взысканы с предпринимателей, устроивших мусорную свалку рядом с жилым массивом
Главной парадигмой Социального кодекса будет принципиально новая политика государственной поддержки
Звездный турнир и прощальный забег Рыпаковой
Первая попытка из пяти
Пример настоящего профессионала
Дебоширам – по заслугам
Регистрация продолжается
В кругу литературных героев
«Морзянка» по-прежнему в строю
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Виза С-5 как барьер для инвесторов
В Риддере населению вернут деньги за услуги теплоснабжения, которыми горожане обеспечивались не в полном объеме
Закон Республик и Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
Закон Республики Казахстан
Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске
Республиканцы видят свет в конце тоннеля
Предприниматели-импортеры платят по 5 млн тенге за проезд одной фуры через казахстанско-китайскую границу
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламента, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграничены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Еще раз о кино
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию