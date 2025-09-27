Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Туркменистана

Президент
40

В телеграмме отмечена высокая динамика казахско-туркменского сотрудничества

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с Днем независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В телеграмме отмечена высокая динамика казахско-туркменского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется новым практическим содержанием и в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и чаяниям двух народов.

Касым-Жомарт Токаев, подтверждая твердый настрой на всестороннее укрепление многогранных межгосударственных связей, пожелал Сердару Бердымухамедову дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Туркменистана.

#Токаев #телеграмма #Туркменистан

