Касым-Жомарт Токаев побеседовал с послом Китая Чжан Сяо

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства во время беседы с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества.

Президент сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям.

Подчеркнута важность дальнейшего наращивания взаимовыгодных отношений в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики.

Наряду с этим собеседники высказались за углубление культурно-гуманитарных связей, добавили в Акорде.