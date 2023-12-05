Касым-Жомарт Токаев побеседовал с послом Китая Чжан Сяо

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Собеседники высказались за углубление культурно-гуманитарных связей

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства во время беседы с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества.

Президент сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям.

Подчеркнута важность дальнейшего наращивания взаимовыгодных отношений в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики.

Наряду с этим собеседники высказались за углубление культурно-гуманитарных связей, добавили в Акорде.

 

#Токаев #Китай #посол #беседа #Чжан Сяо

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