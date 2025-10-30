На сегодняшний день в Центре на постоянной основе занимаются 280 детей

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства осмотрел Центр настольного тенниса в городе Кызылорде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

На строительство комплекса, возведенного в октябре прошлого года, было выделено 2,5 миллиарда тенге за счет средств, сэкономленных в результате оптимизации областного бюджета. Кроме того, Фонд развития социальных проектов Samruk Kazyna Trust выделил 900 миллионов тенге.

Комплекс, отвечающий современным требованиям, включает игровую площадку с 16 столами для настольного тенниса, места для 350 зрителей, тренажерный зал и административные помещения. На спортивном объекте трудятся 52 сотрудника.

