Касым-Жомарт Токаев поздравил с юбилеем президента Турции

Фото: пресс-служба президента РК

- Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. Глава государства пожелал президенту Турции успехов и выразил уверенность в том, что благодаря его дальновидной политике и неустанной работе братская страна продолжит свое движение по пути поступательного развития и укрепления авторитета в мировом сообществе, - говорится в сообщении Акорды.

В ходе беседы лидеры обменялись мнениями по вопросам развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, уделив особое внимание расширению партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Наряду с этим стороны обсудили ход реализации повестки председательства Казахстана в Организации тюркских государств, добавили в Акорде.