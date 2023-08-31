Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Глава государства поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости.

«В Казахстане с большим воодушевлением воспринимаются успехи современного Кыргызстана и придается повышенное внимание дальнейшему углублению нашего многогранного сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Уверен, благодаря совместным усилиям казахско-кыргызское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов», – говорится в телеграмме.