Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Брюссель

Пресс-служба Акорды сообщила о прибытии Главы государства с официальным визитом в Брюссель, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

В честь Президента Казахстана в аэропорту столицы Бельгии была выстроена рота почетного караула.

Касым-Жомарта Токаева встретили Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.

Завтра в штаб-квартире Европейского Совета состоятся переговоры с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. В рамках визита будет подписан ряд важных совместных документов, добавили в Акорде.