Касым-Жомарт Токаев принял американских конгрессменов

Президент
Глава государства встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент отметил важную роль Конгресса США в укреплении дружественных связей с Казахстаном, выразив признательность парламентариям за их личный вклад в продвижение расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, деятельность возглавляемой Джимми Панеттой группы дружбы (кокус) «США-Казахстан» в Конгрессе способствует углублению политического диалога, расширению экономической кооперации и связей между народами.

Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экономических партнеров нашей страны. США инвестировали более 100 млрд долларов в экономику Казахстана, что составляет 80% всех инвестиций в регион Центральной Азии.

Кроме того, Президент проинформировал конгрессменов о комплексной политической и экономической модернизации в нашей стране.

В свою очередь члены Конгресса высоко оценили потенциал Казахстана и заявили о готовности поддержать развитие многоплановых двусторонних связей.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил американских парламентариев посетить Казахстан для расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами.

