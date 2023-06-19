Касым-Жомарт Токаев принял главу Сената Узбекистана

Президент, Международное сотрудничество, Политика, Сенат
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Танзила Нарбаева поблагодарила за теплый прием и передала слова приветствия от Шавката Мирзиёева.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву. В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы казахско-узбекского сотрудничества в контексте развития межпарламентских связей и придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Приветствуя Танзилу Нарбаеву, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за поддержку и активное участие в важной инициативе – Диалоге женщин стран Центральной Азии, состоявшемся сегодня в Астане.

Глава государства выразил уверенность в том, что итоги первого заседания этой площадки будут способствовать активизации внутрирегионального взаимодействия и позволят выработать долгосрочные решения в области обеспечения гендерного равенства и устойчивого развития в Центральной Азии.

Президент отметил, что визит председателя Сената является наглядным примером особого характера двустороннего сотрудничества и полностью соответствует уровню стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном.

"Мы высоко оцениваем итоги моего государственного визита в Узбекистан в декабре прошлого года. 3 марта текущего года состоялась неофициальная встреча в Шымкенте, в ходе которого обсуждались наиболее актуальные вопросы взаимодействия между нашими странами. Отрадно, что ведется слаженная работа не только на правительственном уровне, но и активно развивается межпарламентская дипломатия. Поэтому, я приветствую проведение второго Межпарламентского форума в следующем году в Самарканде", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Танзила Нарбаева поблагодарила за теплый прием и передала слова приветствия от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Мы высоко оцениваем широкомасштабные реформы, которые осуществляются под Вашим руководством в Казахстане. Хочу поздравить Вас с успешным проведением крупных мероприятий, способствовавших политической модернизации всей системы Казахстана. Ваша страна идет в правильном пути и народ активно поддерживает реформы, которые Вы осуществляете. Мы видим и радуемся этому", – отметила председатель Сената.

В завершение глава государства высказал теплые слова приветствия и добрые пожелания в адрес лидера Узбекистана.

#Парламент #переговоры #Токаев #сотрудничество #Сенат #Узбекистан #председатель

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