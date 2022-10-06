Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников

Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Народной коалиции в поддержку выдвижения его кандидатуры на пост Президента Республики Казахстан на предстоящих выборах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе форума представители ряда политических партий и республиканских общественных объединений предложили выдвинуть кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в предстоящих президентских выборах.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников мероприятия за поддержку и оказанное доверие.

В форуме приняли участие более двух тысяч представителей политических партий «AMANAT», «Ак жол», Народной партии Казахстана и более 30 республиканских общественных объединений.