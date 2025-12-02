Касым-Жомарт Токаев принял Верховного судью Палестины

Президент
73

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна последовательно поддерживает международные инициативы, направленные на признание Палестины полноправным членом международного сообщества

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев принял Верховного судью Палестины, советника Президента по делам религий Махмуда аль-Хаббаша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Поприветствовав гостя, Глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между Казахстаном и Палестиной развивается в духе дружбы, взаимной поддержки и уважения.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна последовательно поддерживает международные инициативы, направленные на признание Палестины полноправным членом международного сообщества.

Президент отметил, что Казахстан твердо привержен дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и созданию Государства Палестина на основе формулы «два государства для двух народов» в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и нормами международного права.

Махмуд аль-Хаббаш, передав Главе государства личное послание Президента Палестины Махмуда Аббаса, выразил благодарность за неизменную поддержку палестинского народа и его устремлений к мирному и светлому будущему.

По его словам, Казахстан по праву считается братской страной для Палестины, что находит отражение как в двусторонних контактах, так и в многосторонних форматах, прежде всего, в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал Махмуду Аббасу теплые пожелания и приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.

#Казахстан #Палестина

Популярное

Все
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Нужно решать реальные производственные задачи
Талантливы во всем
Готовить кадры на местах
В Алматы представлен сборник корейской прозы на казахском языке
Серебряная награда из Египта
Покоряя музыкальный Олимп
На защите семьи
«Семей» сохраняет лидерство
Осваивать новые технологии
Не просто сельские этюды
В Шымкенте простились с последним фронтовиком
Казахстан внедрил 12 направлений профилактики ВИЧ
Аграрный сектор набирает обороты
Куда исчезли миллиарды?
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Балаевой А. Г.
Жизнь на высоте
Властелин механических «сердец»
Учить сердцем
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Новый центр мировой металлургии
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В Атырау откроется хоккейная академия
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Шри-Ла…
Глава государства принял акима Алматинской области
Глава государства направил поздравительную телеграмму Прези…
Глава государства направил телеграмму поздравления Президен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]