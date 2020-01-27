Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби

Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

Официальная церемония встречи Президента Казахстана прошла перед дворцом "Аль-Ватан". Были подняты флаги Казахстана и исполнены национальные гимны двух государств.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед тепло поприветствовали друг друга и совершили обход роты Почетного караула. После представления членов официальных делегаций обеих стран Глава государства оставил запись в книге почетных гостей.

По завершении церемонии Президент Казахстана и Наследный принц Абу-Даби провели переговоры. Основное внимание стороны уделили активизации двусторонних отношений и перспективам расширения экономического партнерства.

"Рад приветствовать Вас здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах. Хочу передать пожелание успеха Вашего визита от Главы Эмиратов. Также хотел бы передать приветствие нашему близкому другу Елбасы Нурсултану Назарбаеву. В настоящее время двусторонние отношения между нашими странами развиваются на высоком уровне. ОАЭ придают особое значение укреплению взаимодействия с Казахстаном. Сотрудничество между нашими странами охватывает широкий спектр направлений", – подчеркнул шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

Глава государства поблагодарил своего собеседника за гостеприимство и отметил, что в качестве Президента свой первый визит в страны арабского мира совершает именно в Объединенные Арабские Эмираты.

"История отношений между двумя странами имеет глубокие корни. Нас связывают истинная дружба, взаимопонимание и доверие. Поэтому наши отношения имеют большие перспективы. Основная цель моего визита – придать новый импульс сотрудничеству двух государств. Мы достигли больших успехов, однако нельзя стоять на месте, надо двигаться вперед. Я придаю особое значение этому визиту и возлагаю на него большие надежды", – отметил Президент Казахстана.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия и сотрудничества в нефтехимии, сельском хозяйстве, транспортно-логистической, финансовой и инвестиционной сферах.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши государства стоят перед важным историческим рубежом – в следующем году Эмиратам будет 50 лет, а Казахстан будет отмечать 30-летие Независимости.

В завершение встречи состоялся обмен подписанными документами. Были подписаны Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефтехимической промышленности между министерством энергетики РК и министерством энергетики и промышленности ОАЭ, Меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и интеграции РК и министерством экономики ОАЭ, Меморандум о взаимопонимании между Комитетом Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг и Центральным банком ОАЭ.












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