Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-таджикских отношений, договорившись повысить уровень стратегического партнерства двух стран

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Астану для участия в Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в водно-энергетической области.

Участники встречи подчеркнули важность полноценной реализации всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон также обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.