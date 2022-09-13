Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Собеседники обсудили вопросы продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога.

Глава государства поблагодарил Патриарха за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его личную неизменную поддержку в продвижении высоких целей и задач этого важного форума.

Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан. Это третье по счету участие Патриарха в Съезде. Он акцентировал внимание на важности принятия решительных действий со стороны мировых лидеров, направленных на продвижение ценностей мира, согласия и взаимоуважения.

Высокий гость также высказал надежду, что итоги Съезда позволят выработать четкие ориентиры для дальнейшего укрепления мира.