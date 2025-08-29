Касым-Жомарт Токаев: «Ради будущих поколений мы должны укреплять мир»

Президент Казахстана опубликовал на своей странице в социальной сети Х пост к Международному дню действий против ядерных испытаний, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

– Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Эта памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана. Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность – это высшие ценности, объединяющие всё человечество, – написал Касым-Жомарт Токаев.

 

#Токаев #ядерные испытания #атомное оружие

