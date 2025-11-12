Программу визита Президента Казахстана в Россию продолжил государственный прием от имени Президента Владимира Путина в Грановитой палате Кремля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в своей речи подчеркнул, что общая история Казахстана и России лучше любых слов доказывает силу единства.

– В трудные годы мы стояли рядом, поддерживая друг друга. Вместе выдержали испытания, вместе одержали Великую Победу – ту, которую и сегодня бережно и свято несем в своих сердцах. Мудрость многих веков хранит казахское изречение «Құдай қосқан көрші», что в переводе означает «Богом данный сосед», кем Россия является для Казахстана, – сказал Глава государства.

Владимир Путин отметил, что «для России Казахстан – союзник, стратегический партнер и добрый сосед», с которым выстраиваются многоплановые и равноправные отношения на принципах дружбы, взаимного доверия и уважения.