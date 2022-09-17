Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

Программа визита весьма насыщенна, отметили в Акорде.

Центральным событием станет участие Главы государства в Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, планируется проведение серии встреч с главами государств и международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний, представителями экспертных кругов.