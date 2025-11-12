Токаев возложил цветы к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в России
Программу второго дня государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию открыла церемония возложения цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. Затем Почетный караул прошел торжественным маршем перед официальной делегацией Казахстана.
Казахстан внес значительный вклад в Великую Победу. На фронт были призваны свыше 1,2 млн наших соотечественников, около половины из них погибли на войне. Более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза.