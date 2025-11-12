Программу второго дня государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию открыла церемония возложения цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. Затем Почетный караул прошел торжественным маршем перед официальной делегацией Казахстана.

Казахстан внес значительный вклад в Великую Победу. На фронт были призваны свыше 1,2 млн наших соотечественников, около половины из них погибли на войне. Более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза.