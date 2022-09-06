Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Глава государства направил телеграмму соболезнования Председателю КНР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев в своей телеграмме Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину написал, что с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах и пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань.

«Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям», – говорится в телеграмме Президента.