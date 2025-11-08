Поединок, прошедший на знаменитом итальянском стадионе «Сан-Сиро» между миланским «Интером» и алматинским «Кайратом» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, все еще продолжает вызывать широкое обсуждение среди казахстанских болельщиков.

фото ФК «Кайрат»

Да, это был особенный матч. На арене его смотрели 69 983 зрителя (при максимальной вместимости в 75 817), из них 1 700 человек – это казахстанские фанаты. Под пристальным взором такой аудитории нашим клубам играть еще не приходилось. До этого, также на выезде, больше всего зрителей – 56 182 человека – присутствовало на игре «Кайрата» против шотландского «Селтика».

Матч в Милане запомнился не только этим. Напомним, что играли кайратовцы против прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов, и даже уступив с минимальным счетом 1:2, оставили о себе хорошее впечатление, прежде всего тем, что не стушевались перед столь грозным соперником. При этом удивительным стал и тот факт, что «Интеру» в нынешнем сезоне никто не смог забить ни одного гола – ни нидерландский «Аякс» (итальянцы победили 2:0), ни чешская «Славия» (3:0), ни бельгийский «Юнион» (4:0). А «Кайрат» смог!

Особый отклик у казахстанцев вызвали информационные сообщения на официальных соцстраницах «Интера», которые сопровождались комментариями на казахском языке и фоновой музыкой казахстанских исполнителей.

Но вернемся к результатам. Команда Рафаэля Уразбахтина стартовала с двух крупных поражений – от португальского «Спортинга» (1:4) и испанского «Реала» (0:5), однако затем сумела набрать первое очко – в матче с кипрским «Пафосом» (0:0). После четырех туров казахстанский клуб занимает 34-е место (из 36 команд) в турнирной таблице, опережая знаменитые команды – португальскую «Бенфику» и вышеупомянутый «Аякс», которые пока очков не имеют.

Лидируют же в общем этапе Лиги чемпионов немецкая «Бавария», анг­лийский «Арсенал» и тот же «Интер», которые не потерпели еще ни одного поражения и набрали уже по 12 очков. При этом заветные баллы не добирают такие известные команды, как испанские «Реал» и «Барселона», английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», французский «ПСЖ» и т. д.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Кайрат» проведет 26 ноября в гостях против датского «Копенгагена». Далее, 9 декабря и 20 января, будут две игры дома (возможно, зимние матчи перенесут в Астану, где имеется единственная в стране крытая арена) против греческого «Олимпиакоса» и бельгийского «Брюгге». И пос­ледний матч на данном этапе состоится 29 января в Англии против «Арсенала».