Поединок, прошедший на знаменитом итальянском стадионе «Сан-Сиро» между миланским «Интером» и алматинским «Кайратом» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, все еще продолжает вызывать широкое обсуждение среди казахстанских болельщиков.
Да, это был особенный матч. На арене его смотрели 69 983 зрителя (при максимальной вместимости в 75 817), из них 1 700 человек – это казахстанские фанаты. Под пристальным взором такой аудитории нашим клубам играть еще не приходилось. До этого, также на выезде, больше всего зрителей – 56 182 человека – присутствовало на игре «Кайрата» против шотландского «Селтика».
Матч в Милане запомнился не только этим. Напомним, что играли кайратовцы против прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов, и даже уступив с минимальным счетом 1:2, оставили о себе хорошее впечатление, прежде всего тем, что не стушевались перед столь грозным соперником. При этом удивительным стал и тот факт, что «Интеру» в нынешнем сезоне никто не смог забить ни одного гола – ни нидерландский «Аякс» (итальянцы победили 2:0), ни чешская «Славия» (3:0), ни бельгийский «Юнион» (4:0). А «Кайрат» смог!
Особый отклик у казахстанцев вызвали информационные сообщения на официальных соцстраницах «Интера», которые сопровождались комментариями на казахском языке и фоновой музыкой казахстанских исполнителей.
Но вернемся к результатам. Команда Рафаэля Уразбахтина стартовала с двух крупных поражений – от португальского «Спортинга» (1:4) и испанского «Реала» (0:5), однако затем сумела набрать первое очко – в матче с кипрским «Пафосом» (0:0). После четырех туров казахстанский клуб занимает 34-е место (из 36 команд) в турнирной таблице, опережая знаменитые команды – португальскую «Бенфику» и вышеупомянутый «Аякс», которые пока очков не имеют.
Лидируют же в общем этапе Лиги чемпионов немецкая «Бавария», английский «Арсенал» и тот же «Интер», которые не потерпели еще ни одного поражения и набрали уже по 12 очков. При этом заветные баллы не добирают такие известные команды, как испанские «Реал» и «Барселона», английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», французский «ПСЖ» и т. д.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Кайрат» проведет 26 ноября в гостях против датского «Копенгагена». Далее, 9 декабря и 20 января, будут две игры дома (возможно, зимние матчи перенесут в Астану, где имеется единственная в стране крытая арена) против греческого «Олимпиакоса» и бельгийского «Брюгге». И последний матч на данном этапе состоится 29 января в Англии против «Арсенала».