Игра проходила в Алматы, и хозяева поля с первых же минут, без раскачки, пошли большими силами вперед, четко обозначив свои намерения. Тем удивительнее, что первыми отличились именно астанинцы. Капитан команды и один из лучших игроков нашего чемпионата на протяжении многих лет хорват Марин Томасов, преодолев защиту соперника, забил красивый гол на 15-й минуте.

Кайратовцы не стали отчаиваться и продолжили свои атаки как в первом, так и во втором тайме. Победу же в чемпионате им принес точный удар на 56-й минуте главной надежды казахстанского футбола Дастана Сатпаева, который уже в следующем сезоне отправится в знаменитый английский «Челси». Игра закончилась со счетом 1:1, а это означало, что «Кайрат» в пятый раз стал сильнейшей дружиной страны.

Отметим, что по пять чемпионских титулов также имеют «Актобе» и павлодарский «Иртыш», а «Астана» и вовсе семикратный победитель национального первенства. Но по суммарному количеству всех завоеванных трофеев на первом месте стоят именно алматинцы, у которых еще имеется десять кубков Казахстана и три суперкубка страны.

В других встречах последнего тура были зафиксированы следующие результаты: в Кокшетау «Окжетпес» обыграл туркестанский «Туран» (4:3); в Талдыкоргане «Жетысу» уступил петропавловскому «Кызылжару» (0:1); «Елимай» в Семее нанес поражение «Атырау» (3:2); в Жезказгане «Улытау» разошелся с миром с костанайским «Тоболом» (2:2); ничья (2:2) зафиксирована в столице, где местный «Женис» принимал кызылординский «Кайсар»; счет встречи «Актобе» и шымкентского «Ордабасы» – 2:2.

Эти результаты закрепили итоговую турнирную таблицу и определили команды, которые в следующем году будут представлять нашу страну на международной арене. «Кайрат» в 2026-м будет участвовать в Лиге чемпионов УЕФА с первого квалификационного раунда. Со второго раунда в Лиге конференций УЕФА свой путь начнут серебряный призер первенства «Астана» и обладатель бронзовых медалей и Кубка Казахстана «Тобол». С первого квалификационного раунда в Лиге конференций УЕФА начнет выступать «Семей».

Лучшим бомбардиром страны стал албанец Назми Грипши («Астана») с 16 забитыми мячами. На втором мес­те – Дастан Сатпаев с 14 голами, на третьем – Даурен Жумат («Окжетпес») с 13 результативными атаками. Полузащитники «Астаны» Марин Томасов и Назми Грипши стали самыми результативными игроками КПЛ, набрав по системе «гол + пас» по 22 балла, у Дастана Сатпаева 20 очков.

А вот команда «Туран» отправляется в Первую лигу. Ее место в высшем дивизио­не страны займут сразу три команды (в связи с расширением Премьер-лиги до 16 команд): победитель второго по значимости дивизиона страны актауский «Каспий», а также занявшие второе и третье места павлодарский «Иртыш» и усть-каменогорский «Алтай».

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА