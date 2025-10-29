«Кайрат» – пятикратный чемпион

Футбол
10
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Завершение сезона в казахстанской футбольной Премьер-лиге получилось очень ярким. В очном противостоянии в борьбе за золотые награды сошлись «Кайрат» и «Астана».

фото Юрия Беккера

Игра проходила в Алматы, и хозяева поля с первых же минут, без раскачки, пошли большими силами вперед, четко обозначив свои намерения. Тем удивительнее, что первыми отличились именно астанинцы. Капитан команды и один из лучших игроков нашего чемпионата на протяжении многих лет хорват Марин Томасов, преодолев защиту соперника, забил красивый гол на 15-й минуте.

Кайратовцы не стали отчаиваться и продолжили свои атаки как в первом, так и во втором тайме. Победу же в чемпионате им принес точный удар на 56-й минуте главной надежды казахстанского футбола Дастана Сатпаева, который уже в следующем сезоне отправится в знаменитый английский «Челси». Игра закончилась со счетом 1:1, а это означало, что «Кайрат» в пятый раз стал сильнейшей дружиной страны.

Отметим, что по пять чемпионских титулов также имеют «Актобе» и павлодарский «Иртыш», а «Астана» и вовсе семикратный победитель национального первенства. Но по суммарному количеству всех завоеванных трофеев на первом месте стоят именно алматинцы, у которых еще имеется десять кубков Казахстана и три суперкубка страны.

В других встречах последнего тура были зафиксированы следующие результаты: в Кокшетау «Окжетпес» обыграл туркестанский «Туран» (4:3); в Талдыкоргане «Жетысу» уступил петропавловскому «Кызылжару» (0:1); «Елимай» в Семее нанес поражение «Атырау» (3:2); в Жезказгане «Улытау» разошелся с миром с костанайским «Тоболом» (2:2); ничья (2:2) зафиксирована в столице, где местный «Женис» принимал кызылординский «Кайсар»; счет встречи «Актобе» и шымкентского «Ордабасы» – 2:2.

Эти результаты закрепили итоговую турнирную таблицу и определили команды, которые в следующем году будут представлять нашу страну на международной арене. «Кайрат» в 2026-м будет участвовать в Лиге чемпионов УЕФА с первого квалификационного раунда. Со второго раунда в Лиге конференций УЕФА свой путь начнут серебряный призер первенства «Астана» и обладатель бронзовых медалей и Кубка Казахстана «Тобол». С первого квалификационного раунда в Лиге конференций УЕФА начнет выступать «Семей».

Лучшим бомбардиром страны стал албанец Назми Грипши («Астана») с 16 забитыми мячами. На втором мес­те – Дастан Сатпаев с 14 голами, на третьем – Даурен Жумат («Окжетпес») с 13 результативными атаками. Полузащитники «Астаны» Марин Томасов и Назми Грипши стали самыми результативными игроками КПЛ, набрав по системе «гол + пас» по 22 балла, у Дастана Сатпаева 20 очков.

А вот команда «Туран» отправляется в Первую лигу. Ее место в высшем дивизио­не страны займут сразу три команды (в связи с расширением Премьер-лиги до 16 команд): победитель второго по значимости дивизиона страны актауский «Каспий», а также занявшие второе и третье места павлодарский «Иртыш» и усть-каменогорский «Алтай».

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда М П Н П М О
1 «Кайрат» 26 18 5 3 53-19 59
2 «Астана» 26 17 6 3 66-30 57
3 «Тобол» 26 16 6 4 45-25 54
4 «Елимай» 26 14 6 6 47-31 48
5 «Актобе» 26 13 4 9 39-29 43
6 «Женис» 26 8 12 6 37-30 36
7 «Ордабасы» 26 9 8 9 37-28 35
8 «Окжетпес» 26 10 5 11 37-43 35
9 «Кызылжар» 26 6 9 11 25-32 27
10 «Улытау» 26 5 8 13 20-41 23
11 «Кайсар» 26 3 13 10 24-42 22
12 «Жетысу» 26 4 9 13 19-43 21
13 «Атырау» 26 4 7 15 22-45 19
14 «Туран» 26 4 4 18 25-58 16

 

