Игра прошла в Алматы и завершилась победой кайратовцев со счетом 4:3. У хозяев площадки по одному мячу забили игрок сборной Армении Жулио Занотто (10-я минута) и нападающий сборной Казахстана Биржан Оразов (13-я), а дубль оформил бразилец Алиссон (17-я и 38-я). В составе «Семея» результативными ударами отметились бразилец Дедезиньо Андерсон (11-я), россиянин Камиль Герейханов (35-я) и казахстанец Игита (36-я).

Напомним, что серия до трех чистых побед стартовала в Семее. Местный одноименный клуб вначале победил со счетом 1:0, но вот в следующих трех играх уступил кайратовцам вначале в основное время со счетом 3:5, потом по пенальти 4:5 (в основное время счет был 3:3), а в воскресенье проиграл со счетом 3:4. Таким образом, «Кайрат» не только победил «Семей», но и вернул себе звание сильнейшей команды страны, которое в прошлом сезоне брали сеймейчане.

Отметим, что алматинцы теперь являются 21-кратными чемпионами Казахстана, 18-кратными обладателями Кубка Казахстана, четырехкратными обладателями очень почетного в футзальном мире Кубка Еременко. «Кайрат» в следующем сезоне в 22-й раз подряд примет участие в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, причем этот турнир он не пропускал ни разу с 2004 года! Такой стабильностью не может похвастаться ни один другой клуб в Европе и даже в мире. Напомним, что кайратовцы выигрывали дважды титул сильнейшего клуба Европы, дважды брали серебряные и пять раз бронзовые награды турнира. «Кайрат» 11 раз играл и в Финале четырех Лиги чемпионов УЕФА. И еще одним большим достижением алматинцев является победа в 2014 году на Суперкубке мира, где они стали сильнейшей футзальной дружиной планеты.