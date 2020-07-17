"Казахфильм" и Госцентр поддержки национального кино объединяются
Руководства Государственного центра поддержки национального кино и киностудии "Казахфильм" имени Ш.Айманова объявляют об активизации совместных усилий, направленных на поддержку и развитие отечественной киноиндустрии, сообщает Kazpravda.kz.
"Этот шаг поможет разрешить стрессовую ситуацию, которая сложилась внутри казахстанского киносообщества. В последнее время в СМИ звучали спорные и не всегда объективные мнения о том, какие структуры, а также кто персонально должен отвечать за развитие отечественного кинематографа", - говорится в информации от пресс-службы "Казахфильма".
Сегодня Министерством культуры и спорта РК обозначена дальнейшая стратегия совместной работы двух крупнейших в отечественной киноиндустрии структур – Государственного центра поддержки национального кино и АО "Казахфильм" им. Ш.Айманова".
"Это означает, что все важные для отрасли решения будут приниматься сообща, проблемные вопросы - решаться солидарно, работа будет вестись на основе взаимовыручки и учета интересов каждой из структур. Сейчас наступил момент, когда консолидация необходима всему кинобизнесу в целом. Нам нужно понимать, что делать и как жить дальше", - отмечают в киностудии.
По словам председателя правления НАО "ГЦПНК" Гульнары Сарсеновой, "решение о максимальной консолидации работы является своевременным еще и потому, что вся отечественная киноиндустрия переживает серьезный кризис на фоне пандемии коронавируса. Производственные компании остановили съемочный процесс, закрыты кинотеатры, практически все участники кинорынка находятся в ожидании".
"Объединение усилий поможет нам быстро двигаться вперед и развивать нашу отрасль", - подчеркнул новый руководитель киностудии "Казахфильм» им. Ш.Айманова" Акан Сатаев.
Отмечается, что в период ЧП и карантина Киноцентр и "Казахфильм" выстроили эффективный формат работы, направленный на популяризацию казахстанского кино и заботу о зрителях. Были проведены серии видеоинтервью с авторами кинопроектов, состоялся киномарафон "Домашний киносеанс", а кинематографисты смогли участвовать в международных онлайн проектах. По словам министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой, "деятели культуры и искусства сумели использовать карантин как возможность для перезагрузки своего творчества и смены формата, как оказалось, в не менее популярный онлайн-режим".
В настоящее время между руководителями Киноцентра и "Казахфильма" достигнута договорённость о том, что съемочные группы фильмов, запускающихся в производство через Киноцентр, будут максимально задействовать мощности киностудии "Казахфильм", закупая услуги по рыночным расценкам. Также в скором времени алматинский офис Киноцентра и некоторые съемочные группы планируют свой переезд на территорию киностудии "Казахфильм".
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