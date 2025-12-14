Известный голливудский актер японского происхождения сыграл в таких известных фильмах, как «Хатико: самый верный друг», «Смертельная битва», «Малыш», «Разборки в маленьком Токио» и «Мемуары гейши».

В Казахстане Кэри Тагава бывал не раз. Впервые это произошло почти 20 лет назад. Это случилось благодаря нашему соотечественнику, продюсеру, режиссеру и актеру Еркену Ялгашеву, который много лет живет и работает в США. В далеком 2006 году он привез Кэри Тагаву на МКФ «Евразия».

– К счастью, таких визитов потом было много, – рассказывает пресс-сек­ретарь кинофестиваля Андрей Сакулинский. – А тогда меня в первую очередь сразили роскошная шляпа и ковбойские сапоги, в которых Тагава заходил в кабинет к директору «Казахфильма» Сергею Азимову. «Еркен, ты его все-таки привез. Честно говоря, я в это поверил только сейчас», – сказал тогда глава национальной киностудии.

Немного позже нас ждала уже другая интрига. Оказывается, звездные гости «Евразии» Стивен Сигал и Кэри Тагава мечтали сыграть одного очень известного исторического персонажа. И на тот момент между ними было скрытое соперничество. И Тагава, надев темные очки, незаметно прошел на пресс-конференцию конкурента и сел в последнем ряду: ему очень хотелось узнать подробности работы Сигала над этой ролью. А еще через год Тагава презентовал в Астане фильм «Ближний бой» своего друга Еркена Ялгашева.

Самым запоминающимся проектом с его участием в Казахстане стал блокбас­тер «Весь мир у наших ног», где также снимались и другие голливудские звезды – Арманд Ассанте, Питер О’Тул, Оливье Грюнер, Том «Тайни» Листер-младший, Майкл Мэдсен, Дон Уилсон, Боло Йен...

После этого проекта почти все они потом не раз приезжали в Казахстан на съемки документального фильма в Восточном Казахстане, который планировалось показать по каналам BBC и National Geographic. В 2018 году (это был его последний приезд к нам. – Авт.) актер, помнится, заявил, что планирует стать гражданином Казахстана.

– Сейчас все общаются с позиции бизнеса и выгоды, – говорил Кэри. – Но я уже не так молод, и мне кажется, пришла пора сфокусироваться на уважении к людям – я хочу быть частью этого меняющегося мира. Я приезжаю в Казахстан 20-й раз. Меня тянет сюда, с каждым разом я все больше влюб­ляюсь в эту землю, а ее народ начинаю воспринимать как свой.