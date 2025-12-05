Напомним: с августа 2024 года театр находится на реконструкции и капитальном ремонте, который должен завершиться в ноябре 2026 года. Именно поэтому юбилейный сезон открылся на сцене Дворца Республики. Но обо всем по порядку рассказывает директор театра им. М. Ауэзова Еркин ЖУАСБЕК.

– Еркин Тлеукулович, каким образом сейчас построена работа театра, на каких сценах можно увидеть спектакли, любимых актеров?

– Министерство культуры и информации на этот период арендовало для нас помещение с репетиционными комнатами и склад для хранения реквизита и декораций. Также головное ведомство составило для нас специальную программу, чтобы театр мог объехать в 2025 году с гастролями все города Казахстана. Мы их завершили в октяб­ре этого года на западе страны – в Актау и Атырау. Сегодня мы работаем на разных сценах, но, к счастью, с планом по показам спектаклей справляемся. Труппа загружена стопроцентно, актеры каждый день репетируют, мы даже смогли сделать несколько новых постановок.

Сейчас играем несколько своих спектаклей на сцене студенческого театра «Конкордия». Он большой, зал вмещает около 600 зрителей, и мы, договорившись с владельцами (театр принадлежит медуниверситету имени Асфендиярова), немного переоборудовали световое и звуковое решение сцены. Другие театры – русской драмы имени Михаила Лермонтова, теат­ры музыкальных комедии (уйгурский и корейский), кукольный, ТЮЗ имени Натальи Сац – тоже по-дружески предоставляют нам свои залы. Конечно, когда нет своих цехов для производства декораций, реквизита, бутафории, пошива костюмов, работать сложно, но другого выхода у нас нет. Если будем простаивать, дожидаясь конца ремонта, зритель потеряет театр.

С осени прошлого года решением художественного совета мы разбили репертуарные спектак­ли на две части. На те, которые можно сыграть в выездном вариан­те, и те, которые поставлены с учетом главной сцены родного теат­ра. У нас формат экрана сцены уникальный – он состоит из 12 площадок. Они поднимаются, опускаются, принимают вертикальный вид. Все это влияет на постановку и сценографию. Поэтому мы приняли решение отправить спектакли, декорации к которым изготовлены с учетом сценических возможностей Каздрамы, на консервацию. К примеру, в спектакле «Анна Каренина» из глубин сцены, стирая грань с залом, прямо на зрителя «выезжает» поезд. Показать это нигде, кроме нашей сцены, в Казахстане или совсем невозможно, или же будет испорчен творческий облик постановки.

Отмечу: сотый сезон – это еще не юбилей театра. Официально он открылся 13 января 1926 года. Именно в этот день в Кзыл-Орде, тогдашней столице Казахской АССР, первенец казахского драматического искусства показал свои первые спектакли – «Алтын сақина» по пьесе Кошке Кеменгерулы и «Еңлік-Кебек» Мухтара Ауэзова. Спустя ровно 100 лет, 13 января 2026 года, театр имени Мухтара Ауэзова планирует играть «Еңлік-Кебек» на сцене наших партнеров – в театре русской драмы имени Михаила Лермонтова.

Но само торжество в честь 100-летнего юбилея театра запланировано в ноябре 2026 года уже на родной сцене. Капитальный ремонт и реконструкция к этому времени должны завершиться.

– Нет ли опасений, что во время реконструкции уникальные возможности театра будут утеряны?

– Аналогов по размерам и глубине главной сцены нашего театра в стране нет. У нас реконструкция и капитальный ремонт не предполагают изменений, так как здание главного театра страны является архитектурным памятником, внесенным в государственный реестр. Но нашей сцене требовалось серьезное технологическое обновление, так как прежнее морально устарело. К примеру, раньше при одновременном включении всего светового оборудования исходил гул, заглушающий голоса актеров. Дело в том, что позади горящего прожектора имелся шумно работающий охлаждаю­щий вентилятор.

Компания-разработчик проект­но-сметной документации организовала в Дубае шоурум для наших специалистов, где им были показаны новинки звуко-светового оборудования. Мы выбрали компанию, которая предложила нам современное решение этой задачи – убрать шум и улучшить акустику, не затронув внешнего облика здания, и сегодня она через нашего генерального подрядчика подключилась к реконструкции.

Еще одна новация – изменится прогреваемость здания. Раньше в театре температура в зимний период не поднималась выше

17–18 градусов. Но зрители, особенно женщины, нередко приходят на представление в открытых вечерних нарядах. Поэтому в теат­ре должно быть тепло не только в зале, но и в гардеробной, фойе, туалетных комнатах, буфетах и ресторане. Кстати, после реконструкции у нас появится первый в Казахстане театральный ресторан. Архитектурное решение нашего театра позволяет это сделать.

Посещение театра должно быть удовольствием и полноценным отдыхом. Но сколько работаю в театре, меня всегда удивлял тот факт, что после спектакля все рвутся в гардеробную, а служители, выключая всюду свет, торопят зрителей. Но я считаю, что должно оставаться время для бесед с актерами и, может быть, даже совместного чаепития в

театральном ресторане.

В последние годы в Алматы, к счастью, отрегулировали движение общественного транспорта – он ходит допоздна, а метро вообще работает до полуночи. Поэтому сейчас в алматинских театрах практикуется начинать спектакли не в 18.30, а в 19.00, чтобы зритель после работы не бежал, сломя голову к автобусу, боясь опоздать на представление, – у него должно быть время для сборов в храм искусства.

Наша задача – создав комфорт­ный театр, грамотно организовать досуг зрителя. Часто бывает так, что если супруга – заядлая теат­ралка, то муж, который сопровождает ее, к театру относится ровно. Если так, то почему бы не создать и для него тоже комфорт­ные условия? Пока жена наслаж­дается постановкой, он может посидеть в ресторане.

Есть еще такая категория зрителей, которые хотят, но не могут посещать театр. Это, к примеру, женщины, которым не с кем оставить детей. Так вот, в новом проекте предусмотрен детский уголок, где можно оставлять малышей, достигших трехлетнего возраста. Для них там будет предусмотрена развлекательная программа.

Места раньше в зале были некомфортными. Если зритель заходил с опозданием, то вставал весь ряд – так было тесно. Дело в том, что для театров, построенных в советскую эпоху, были важны не удобство, а масштаб. Между соседними республиками существовала негласная соревновательность, чтобы потом с гордостью заявить: «Наш театр вмещает больше зрителей, чем в Кыргызстане».

Поэтому мы решили организовать зрительские места так, чтобы было удобно всем. И опоз­давшему зрителю, и тому, кто решил уйти со спектакля (если не понравился спектакль, то почему человек должен сидеть до конца?) и провести оставшееся время в музее театра или в ресторане, не ловя на себе косые взгляды. То есть у потребителей нашей продукции должно быть право выбора.

Да, театр имени Ауэзова – классический. Здесь ставится мировая и отечественная классика, но у нас два зала. Модернизированный Малый станет творческой лабораторией для авангардных постановок отечественных и зарубежных реформаторов. Все это делается для того, чтобы вектор развития театра был не в одном, а в разных направлениях. Эта задача будет решаться за счет кадров.

– Будет ли в модернизированном комфортном театре меняться ценовая политика?

– Раньше билеты в казахстанских государственных театрах стоили от 500 до двух тысяч тенге, сейчас ввели такое понятие, как «комфортное место», где стоимость в зависимости от расположения существенно меняется. Кроме того, в ценовой политике есть пункт, который называется «Спектакли в спросе» – в зависимости от их рейтинга. Сейчас, например, в спросе спектакль «Сезiм хаттары». Наша молодежь решила сделать интерактивную постановку, где со сцены читаются письма реальных зрителей. Билеты на спектакль разлетаются вмиг и в Алматы, и на гастролях в областях, где идет по два спектакля в день. При этом никаких затрат на него нет, он окупает сам себя.

Но основное богатство театра – это актеры. Зрелый зритель любит Тунгышбая Жаманкулова, Бахтияра Кожу, Дулыгу Акмолду, Болата Абдильманова, а молодежь – Адилета Базарбая, к примеру, который, казалось бы, только вчера пришел к нам, но уже стал любимцем публики. На постановках с их участием всегда аншлаги.