Слагаемые культурного кода

Вокруг нас
2
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В национальной одежде, как в зеркале, отражаются самобытность и традиции народа. В каждом орнаменте заключена частичка культурного кода.

фото автора

Театрализованное представление «Ұлттық киім – ұлт айнасы» в Центре абилитации и реабилитации для людей с инвалидностью «Ақжайық» подготовил коллектив учреждения совмест­но с коллегами из Уральского и Круглоозерновского центров оказания специальных социальных услуг.

В актовом зале соцучреждения установили алтыбақан – традиционные казахские качели, появление которых в степи также символизировало приход весны. В стоящей рядом юрте накрыли щедрый дастархан как символ радушия и гостеприимства. В праздничных национальных нарядах были и зрители, и самодеятельные артисты. Настоящим мини-спектаклем под музыкальный аккомпанемент стал показ казахских обрядов. Они издавна сопровождали каждое значимое событие в жизни кочевника, олицетворяя мудрость и опыт предков, гармонию с природой, незыблемые нравственные ценности.

...Вот мальчишка несется по аулу с доброй вестью о рождении ребенка и криком: «Сүйінші!» Младенца кладут в колыбель, укрывают семью вещами. Обряд «Бесікке салу» проводит самая уважаемая представительница старшего поколения, достойно воспитавшая своих детей. Колыбель окуривают для изгнания злых духов, кладут в нее ритуальные предметы: нагайку и нож, если младенец – мальчик, зеркало и расческу – для девочки. Малыш пошел – время проводить «Тусау кесу», чтобы жизненный путь ребенка был легким и светлым.

Ярким шоу стал показ коллекций 11 дизайнеров из ЗКО и Актюбинской области, прошедший в Уральске в один из дней декады Наурызнама. Мастерам удалось совместить комфорт современного кроя, уважение к национальным традициям и самые модные тренды.

Когда-то элементы традиционной одежды служили ключевыми маркерами возраста и статуса человека. Так, кимешек замужние женщины надевали после рождения первого ребенка. При кормлении он прикрывал грудь, во время приготовления пищи предотвращал попадание волос в еду. А заодно мог рассказать, к какому роду принадлежит женщина, где обитает, жив ли ее муж...

Национальная одежда давно и прочно вошла в повсе­дневную жизнь казахстанцев. Расшитые узорами чапаны, камзолы, тақия и сегодня – символ вкуса и элегантности. Национальным орнаментом украшены деловые костюмы и спортивная одежда. И, следуя традиции, на плечи самых уважаемых аксакалов обязательно накидывают чапан.

Популярное

Все
В Туркестане проводили первую команду новобранцев
Снижена административная нагрузка
Digital – путь соискателя
Смысловой каркас новой общественной этики
Встречи с личным составом
«Таза Қазақстан» продвигает идею созидательного патриотизма
Национальный костюм – отражение истории и самобытности народа
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Более 100 собак породы казахский тазы показали на выставке …
Полицейские спасли жизнь водителю
Сюрприз на церемонии присяги
Прилетел привет… из Сахары

