Театрализованное представление «Ұлттық киім – ұлт айнасы» в Центре абилитации и реабилитации для людей с инвалидностью «Ақжайық» подготовил коллектив учреждения совмест­но с коллегами из Уральского и Круглоозерновского центров оказания специальных социальных услуг.

В актовом зале соцучреждения установили алтыбақан – традиционные казахские качели, появление которых в степи также символизировало приход весны. В стоящей рядом юрте накрыли щедрый дастархан как символ радушия и гостеприимства. В праздничных национальных нарядах были и зрители, и самодеятельные артисты. Настоящим мини-спектаклем под музыкальный аккомпанемент стал показ казахских обрядов. Они издавна сопровождали каждое значимое событие в жизни кочевника, олицетворяя мудрость и опыт предков, гармонию с природой, незыблемые нравственные ценности.

...Вот мальчишка несется по аулу с доброй вестью о рождении ребенка и криком: «Сүйінші!» Младенца кладут в колыбель, укрывают семью вещами. Обряд «Бесікке салу» проводит самая уважаемая представительница старшего поколения, достойно воспитавшая своих детей. Колыбель окуривают для изгнания злых духов, кладут в нее ритуальные предметы: нагайку и нож, если младенец – мальчик, зеркало и расческу – для девочки. Малыш пошел – время проводить «Тусау кесу», чтобы жизненный путь ребенка был легким и светлым.

Ярким шоу стал показ коллекций 11 дизайнеров из ЗКО и Актюбинской области, прошедший в Уральске в один из дней декады Наурызнама. Мастерам удалось совместить комфорт современного кроя, уважение к национальным традициям и самые модные тренды.

Когда-то элементы традиционной одежды служили ключевыми маркерами возраста и статуса человека. Так, кимешек замужние женщины надевали после рождения первого ребенка. При кормлении он прикрывал грудь, во время приготовления пищи предотвращал попадание волос в еду. А заодно мог рассказать, к какому роду принадлежит женщина, где обитает, жив ли ее муж...

Национальная одежда давно и прочно вошла в повсе­дневную жизнь казахстанцев. Расшитые узорами чапаны, камзолы, тақия и сегодня – символ вкуса и элегантности. Национальным орнаментом украшены деловые костюмы и спортивная одежда. И, следуя традиции, на плечи самых уважаемых аксакалов обязательно накидывают чапан.