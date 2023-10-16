Казахский язык вернули в программу вуза в Париже

Язык в учебном заведении изучают не только студенты, но и преподаватели

Фото: Kazpravda.kz

Казахский язык при поддержке казахстанского посольства вернулся в программу одного из старейших вузов Франции – Национального института восточных языков и цивилизаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

Как отмечается, казахский язык в учебном заведении изучают не только студенты, но и преподаватели. Все они интересуются Казахстаном и Центральной Азией.

"Казахский язык выбрал потому, что работаю по этому региону, занимаюсь исследованиями в области истории. Для меня это фундамент, на который можно опереться в изучении истории Казахстана", - сказал магистрант Школы высших исследований в области социальных наук Виктор Гомариз.

Для филолога Куралай Калиевой этот курс – начало с нуля. Пока всё сфокусировано на электронных материалах, но преподаватель намерена обустроить целый кабинет казахского языка с учебной и художественной литературой. Во Франции она в дефиците, поэтому Куралай надеется на поддержку коллег из Казахстана.

"Конечно, для меня, как преподавателя казахского языка и литературы, кандидата филологических наук, который живет вдали от родины, во Франции – большая честь учить своему родному языку представителей других национальностей. Сейчас чувствую прилив радости в душе. Понимаю, что на мне огромная ответственность – я обязана обеспечить самый высокий уровень преподавания казахского языка французским слушателям", - поделилась преподаватель казахского языка Куралай Калиева.

Отмечается, что казахский язык раньше присутствовал в учебной программе института, но затем случился перерыв длительностью в несколько лет. Растущий интерес к стране и поддержка казахстанского посольства позволили вернуть этот курс, и теперь казахскому языку в институте INALCO отведена особая роль.

"Это начало усиления казахского языка. Мы стартуем с курса для начинающих, продолжим его во втором семестре и, я надеюсь, что преподаватель затем интегрируется на полную ставку в наш институт. Казахский язык станет языком, вокруг которого мы хотим построить секцию Центральной Азии с другими языками. INALCO – это институт с 250-летней историей, и его первые руководители были специалистами по Центральной Азии. К счастью, мы сегодня усиливаем это направление благодаря казахскому языку", - сказала преподаватель Национального института восточных языков и цивилизаций Катрин Пужоль.

Французские исследователи не просто изучают язык, цель – как можно ближе познакомиться с Казахстаном. А потому следующим шагом сближения двух стран могли бы стать стипендии для местных студентов, желающих пройти стажировки в университетах Казахстана.