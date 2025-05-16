В прошлую среду после завершения перенесенного матча 16 тура «Кайсар» - «Актобе», завершившегося победой гостей 1:2, болельщики местной команды долго не покидали стадион, требуя встречи с главой областного управления физической культуры, спорта и туризма Бахтияром Артаевым, сообщает Kazpravda.kz

Фото Ерасыла Шарибека

Фанаты хотели выразить ему обеспокоенность неутешительными результатами клуба в чемпионате и возможным выбыванием команды в Первую лигу. После 9-и проведенных встреч в активе кызылординцев 4 очка и 12-ое место в текущей турнирной таблице среди 14 коллективов.

Встреча с фанатами состоялась сегодня на базе футбольного клуба «Кайсар». Как сообщил медиа-офицер ФК «Кайсар» Ерасыл Шарибек, откровенный диалог прошёл в открытой атмосфере.

Бахтияр Артаев взял на себя всю полноту ответственности за будущее клуба и пообещал, что в текущем году «Кайсар» сохранит свою прописку в элите казахстанского футбола. Он заверил, что в предстоящее летнее трансфертное окно команда усилится несколькими опытными казахскими футболистами.

- 15 апреля 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий финансирование иностранных спортсменов за счет бюджетных средств и средств субъектов квазигосударственного сектора, - отвечая на вопросы болельщиков, отметил Бахтияр Артаев. – В этом плане сейчас у всех клубов Премьер-лиги возникли большие проблемы. Чтобы избежать таких затруднений, «Кайсар» первым в Казахстане отказался от легионеров. Благодаря этой инициативе мы открыли широкие возможности нашим местным футболистам. Долгие годы в «Кайсаре» выступали только приезжие и иностранцы, что привело к отсутствию игровой практики и низкому уровню местных игроков. Сейчас половина состава – дебютанты Премьер-лиги, они переживают непростой период становления. Именно сейчас им особенно важна поддержка болельщиков. Да, у них не хватает класса, но, на поле они демонстрируют характер и самоотверженность. Весь Казахстан видел, как наши ребята бросили вызов таким маститым клубам, как «Астана», «Кайрат», «Актобе», в составе которых доминируют легионеры. Я убежден - результат придет. Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить задачу.

На встрече директор клуба Талгат Абдигаппарулы отметил, что через неделю 245 воспитанников Футбольного центра будут обеспечены спортивной экипировкой.

В завершение встречи стороны пришли к взаимопониманию: между фанатским сообществом и руководством клуба будет установлен постоянный диалог, основанный на доверии и общей цели — видеть «Кайсар» сильным и конкурентоспособным клубом.

Напомним, «Кайсар» - единственная команда в казахстанской премьер-лиге, выступающая без легионеров. Однако отсутствие в ее составе опытных отечественных и зарубежных игроков сказываются на результатах.