Казахстан активно вовлечен в решение практически всех мировых проблем

До 450 миллиардов долларов должен вырасти объём экономики Казахстана к 2029 году. Задача амбициозная, это – не плод пустых фантазий, но тщательно просчитанный правительством план действий, заявил президент, выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз»

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Глава государства добавил, что для решения этой задачи необходимо запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста нашей страны. Какие меры были приняты для развития республики за последние годы? Какой эффект от реализации президентских реформ, граждане уже смогли оценить? Эти и другие вопросы обсудили в интервью спрофессором КБТУ, членом Общественного совета Алматы Каиржаном Абдыхалыковым.

- Каиржан Саясатович, в следующем году исполняется пять лет с момента как Касым-Жомарт Токаев пришёл к власти. Что-либо, на Ваш взгляд, изменилось в Казахстане за это время?

Хотелось бы отметить, что последние пять лет были непростыми для казахстанцев и всей нашей страны. Пандемия коронавируса, январские события 2022 года, российско-украинский и другие региональные конфликты, внесли значительные коррективы как во внешнеполитической позиции Казахстана, так и по вопросам экономического развития и внутренней политики. Однако, несмотря на все трудности, Президент страны Касым-Жомарт Токаев смог заложить ряд приоритетов, как во внешней и внутренней политике, так и в социально-экономическом развитии Казахстана.

Во внешней политике можно назвать:

Преемственность и устойчивость внешнеполитического курса Казахстана на международной арене, а также следование принципу мноковекторности и развитие различных форм региональной интегарции в рамках таких межгосударственных объединений как ШОС, СВМДА, ОДКБ, ЕАЭС и других.

Конструктивный диалог со всеми мировыми «центрами силы», а также следование универсальным инструментам прав наций и прав человека ООН, уважение базовых принципов Организации Объединённых Наций, фокус на равзитие Целей Устойчивого Развития.

Развитие взаимовыгодного приграничного и межгосударственного сотрудничества с соседними по субрегиону странами.

Во внутренней политике можно выделить такие приоритеты, как:

Реализация концепции «Слышащего государства», диалог между государством и обществом, укрепление институтов гражданского общества.

Обеспечение принципов законности и порядка в рамках судебной и правоохранительной системы.

Реализация ключевых изменений в выборном законодательстве РК, которые позволили реанимировать «социальные лифты», и обеспечить соучастие в принятии решений более широких категорий граждан страны.

Стремление к расширению прав и свобод человека, в этой связи полная отмена смертной казни, и фокус на ценность жизни каждого гражданина Казахстана.

Изменение в судебной системе, появление Конституционного суда, развитие в обществе ценностей законопослушия.

В социально-экономическом развитии приоритетами могут быть определены:

Поддержка малого и среднего бизнеса, усиление корпоративной социальной ответственности крупного бизнеса.

Упор на дальнейшую цифровизацию экономики, в целом, и сферы услуг, в частности.

Укрепление принципа «Человека Труда», программы развития предпринимательства и трудоустройства молодёжи, развитие в обществе ценностей честного труда, трудолюбия и новаторства.

Фокус на создание инклюзивного общества, имплементация Социального Кодекса, расширение помощи государства социально уязвимым слоям населения, в том числе взрослым и детям с инклюзией.

- Какой эффект от реализации президентских инициатив казахстанцы уже смогли ощутить?

Необходимо сказать, что многие инициативы нашего президента Касым-Жомарта Токаева уже реализованы, и наши жители могут ощутить эффект от этих изменений. В частности, с 1 января 2024 года каждому ребенку в нашей стране будут перечисляться средства в рамках проекта «Национальный фонд - детям». Таким образом, каждый малолетний гражданин РК по достижении 18-летнего возраста, сможет самостоятельно решать как их использовать -на образование или на приобретение жилья.

Отменена смертная казнь, что отдельным пунктом внесено в Конституцию, в законодательстве сделан упор на развитие прав и свобод граждан страны. Создан Конституционный суд, теперь каждый гражданин республики, если считает, что попираются его права, сможет обратиться с Конституционный суд за помощью, его прерогатива выше, чем даже у Верховного Суда РК.

Казахстанцы уже почувствовали политические свободы, в рамках реализации концепции «Слышащего государства» теперь каждый гражданин получил право выбирать, и быть избранным в представительные и законодательные ветви власти, напрямую, посредством мажоритарной системы, граждане начали избирать сами своих акимов в рамках территориально-административных единиц: сельский округ-район-город областного значения.

Открылась возможность создания новых политических партий согласно новых более облегчённых требований. Этот факт, уже дал результат в виде таких новых образованных партий как «Байтак» и «Республика». В результате Выборов, прошедших 19 марта 2023 года, впервые за многие годы, в Мажилис Парламента прошли шесть политических партий, одна из которых позиционирует себя как оппозиционная. Также, теперь на Выборах в бюллетенях появилась графа «против всех».

Принят Социальный Кодекс РК, повышаются стипендии студентам вузов и колледжей, и социальные выплаты людям, оказавшимся в тяжёлых жизненных ситуациях. Ставятся задачи по проектированию новой социальной инфраструктуры городов и сельской местности с учётом обеспечения критериев доступности для маломобильных групп населения, то есть людей с ограниченными возможностями.

- Что Вы можете сказать о реализации концепции «Слышащего государства»?

Концепция Касым-Жомарта Токаева о «Слышащем государстве» перекликается с целями устойчивого развития ООН, а именно с 16 и 17 ЦУР, где ставятся задачи по реализации справедливого правосудия, обеспечения принципов Закона и Порядка, а также укрепление взаимодействия государства и гражданского общества. В рамках обеспечения партнёрских отношений между государством и обществом Президентом Казахстана была утверждена Концепция развития гражданского общества. Благодаря которой, а также модернизации других нормативно-правовых актов (Закон об НКО, Закон о ГосСоцЗаказе, Стандарт ГСЗ), неправительственные организации стали оказывать услуги для различных целевых групп населения, тем самым, где-то заменив в этом госорганы. Отдельная роль в реализации концепции «Слышащего государства» отведена Общественным советам, которые функционируют на местном, региональном и республиканском (ведомственном) уровнях. Теперь, все госорганы отчитываются перед общественными советами, и без их экспертизы не утверждается ни один бюджет, а также общественными советами контролируется расходование государственных средств на те или иные проекты, и по госпрограммам. Как один из ярких результатов внедрения концепции «Слышащего государства» является Всенародный Референдум от 5 июня 2022 года, который был проведён впервые за 27 лет, и благодаря которому президент Касым-Жомарт Токаев получил карт-бланш от народа Казахстана на осуществление подготовленной Конституционной реформы, в том числе и в избирательном праве. Мажоритарная система выборов депутатов, упрощенные требования по партийному строительству, прямые выборы акимов районом и городов областного значения – всё это говорит о практических аспектах реализации концепции «Слышащего государства» в Казахстане.

- Чем ещё, лично Вам, запомнились годы работы президента К.Токаева?

Касым-Жомарт Токаев показал себя как волевой, смелый лидер, который принял правильные и своевременные решения в период трагических январских событий, он проявил себя как дальновидный политик в российско-украинском конфликте, и в нынешнее время, санкционной политики западных держав по отношению к нашему северному соседу. Касым-Жомарт Токаев проявляет благие инициативы на международном уровне, в особенности он продвигает универсальные инструменты ООН по решению многих глобальных проблем и региональных конфликтов. На мировой повестке дня вопросы устойчивого развития, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в жизнь каждого из нас, обеспечение продовольственной безопасности и доступа к питьевой воде, уменьшение парникового эффекта и многое другое. И, практически в решение всех мировых проблем имеет активное вовлечение Казахстан, в лице нашего президента Касым-Жомарта Токаева. Глобализация мира всё больше влияет на национальные экономики, фундаментальную и прикладную науку, новые технологии, образование, здравоохранение, межэтнические отношения, на культурное разнообразие и экологию планеты. В этой связи, многие инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, показывают его как лидера мирового масштаба, будь это создание Регионального Хаба ООН по ЦУР для стран Центральной Азии и Афганистана, Цифровой Форум ШОС, Саммит «Единая вода» Генассамблеи ООН, поставки Казахстаном на мировые рынки минералов переходного периода в рамках декарбонизации, Региональный климатический саммит в Казахстане, и многое другое, что несёт в себе изменение понимания мироустройства и модернизацию мышления не только казахстанцев, но и представителей всех народов мира.