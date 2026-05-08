Ерлан Карин: Выборы в Курултай олицетворяют начало нового этапа развития РК

В своем Telegram-канале Государственный советник Ерлан Карин отметил, что новые Конституционные законы направлены на выстраивание правовой основы дальнейшей политической модернизации, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, продолжается поступательная работа по реализации основных положений и норм новой Конституции, принятой на референдуме в марте этого года.

Сегодня, на совместном заседании палат Парламента депутаты в первом чтении рассмотрели три законопроекта:

1. Новая редакция Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан», которая состоит из 8 глав и 43 статей.

2. Новая редакция Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», состоящая из 12 глав и 60 статей.

3. «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Предлагаемые изменения направлены на:

– адаптацию действующего законодательства к новой Конституции,

– институциональное обновление государственно-политической модели,

– выстраивание системной правовой основы дальнейшей политической модернизации.

Также он добавил, что процесс гармонизации законодательства и предстоящие выборы в Курултай олицетворяют начало нового этапа развития страны на основе конституционных принципов и ценностей Справедливого Казахстана.