Казахстан формирует единые стандарты применения искусственного интеллекта в школах

Главой государства подписан Указ «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Основная цель Указа – обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан в условиях ускоренного развития искусственного интеллекта, а также создание условий для формирования современной, инновационной системы образования как ключевого элемента человеческого капитала.

В соответствии с Указом до 1 июля 2026 года Правительством будет утвержден Комплексный план мероприятий, направленный на широкое внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования на 2026-2029 годы, который включает создание механизма персонализированного обучения, цифровой инфраструктуры, подготовки педагогических кадров и защиты персональных данных учащихся.

Указом предусматривается использование в практической работе рекомендаций члена Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай-Фу, внесение Правительством до 1 июня 2026 года конкретных предложений по реализации пилотного проекта в сфере среднего образования с последующим масштабированием. Данные нововведения направлены на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.

До 1 августа 2026 года в рамках реализации пилотного проекта предусмотрено обеспечить техническое оснащение школ, включая стабильный высокоскоростной интернет.

До 1 сентября 2026 года будут утверждены стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования. Также до 1 сентября 2026 года будет принят план мер, предусматривающий непрерывное профессиональное развитие и обеспечивающий использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе в качестве дополнительного эффективного инструмента, без ущерба и подмены профессиональной деятельности педагогов.