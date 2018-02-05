Экономика
Казахстан готов оказать поддержку греческим инвесторам – МИР РК
Жанат Тукпиев
Вице-министр по инвестициям и развитию РК Арыстан Кабикенов в ходе казахстанско-греческого бизнес-форума отметил, что за последнее время прослеживается положительная динамика и потенциал в торгово-экономических отношениях между двумя странами. Казахстан готов оказать поддержку своим греческим партнерам, передает корреспондент Кazpravda.kz.

"В 2017 году внешний оборот между нашими странами составил 980 миллионов долларов, увеличившись на 10 процентов, по сравнению с аналогичным периодом. Отрадно, что начинается первая динамика. Вместе с тем наши страны имеют значительный потенциал для наращивания двухстороннего сотрудничества, что обуславливает активизацию и укрепление торгово-экономических отношений. Хочу отметить, что сегодня у нас уже реализуются несколько проектов. Один из них по строительству обувной фабрики в городе Капчагай, также в Акмолинской области у нас реализуется один проект и в Мангистауской области. То есть уже какие-то проекты реализуются, я думаю, дальнейшее расширение совместных проектов ожидается в ближайшей перспективе", – сказал Арыстан Кабикенов.

Он также заверил, что Казахстан готов оказывать поддержку греческим инвесторам.

"Для поиска иностранных инвесторов и сопровождения их проектов сегодня создана национальная компания по инвестициям – это Kazakh Invest. Компания выступает единым переговорщиком. Они готовы предоставить греческим компаниям площадку для реализации проекта в свободных экономических индустриальных зонах, упрощение разрешительных процедур и предоставление пакета льгот. Теперь вы знаете куда идти, если вам в Казахстане нужен какой-то партнер. Двери Kazakh Invest для вас открыты. Приходите, обращайтесь, для вас будут созданы все условия", – заключил Арыстан Кабикенов.

В свою очередь первый заместитель председателя SEV Греческой федерации предприятий Битсиос Константинос подтвердил готовность к развитию сотрудничества.

"Мы стремимся развивать сотрудничество с Казахстаном, в том числе через Международный финансовый центр "Астана". Я уверен, что межправительственный диалог является полезной мерой, но также важно сотрудничество частного сектора обеих стран. Я думаю, что данный форум является такой площадкой", – сказал он.

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