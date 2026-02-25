Казахстан и Австрия договорились о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием

Мажилис
131
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Соглашением будут установлены четкие правила: как и в какие сроки стороны будут возвращать друг другу нелегальных мигрантов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием подписано  28 февраля 2025 года в Астане.

Основная цель Соглашения – создать правовую основу для сотрудничества между двумя странами в сфере реадмиссии и транзита лиц, находящихся на их территориях в нарушение требований национальных законодательств. 

Соглашением будут установлены четкие правила: как и в какие сроки стороны будут возвращать друг другу нелегальных мигрантов и лиц, которые не соответствуют или перестали соответствовать условиям для пребывания или проживания на территории одной из сторон.

Соглашением будет определен порядок совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита не только граждан обеих стран, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства.

«При рассмотрении вопросов о реадмиссии лиц граждан третьих стран, их возвращение будет осуществляться в государство их гражданства, а реадмиссия лиц, не имеющих гражданства, будет осуществляться в государство их последнего постоянного проживания или в страну, предоставившую им проездные документы», - говорится в заключении.

#мажилис #депутаты #Австрия #реадмиссия

