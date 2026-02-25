Соглашением будут установлены четкие правила: как и в какие сроки стороны будут возвращать друг другу нелегальных мигрантов
Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием, сообщает Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к документу, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием подписано 28 февраля 2025 года в Астане.
Основная цель Соглашения – создать правовую основу для сотрудничества между двумя странами в сфере реадмиссии и транзита лиц, находящихся на их территориях в нарушение требований национальных законодательств.
Соглашением будут установлены четкие правила: как и в какие сроки стороны будут возвращать друг другу нелегальных мигрантов и лиц, которые не соответствуют или перестали соответствовать условиям для пребывания или проживания на территории одной из сторон.
Соглашением будет определен порядок совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита не только граждан обеих стран, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства.
«При рассмотрении вопросов о реадмиссии лиц граждан третьих стран, их возвращение будет осуществляться в государство их гражданства, а реадмиссия лиц, не имеющих гражданства, будет осуществляться в государство их последнего постоянного проживания или в страну, предоставившую им проездные документы», - говорится в заключении.